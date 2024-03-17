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Глава КБР проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:01 17.03.2024 (обновлено: 11:44 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933635699.html
Глава КБР проголосовал на выборах президента России
Глава КБР проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Глава КБР проголосовал на выборах президента России
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:01
2024-03-17T11:44
выборы президента россии — 2024
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казбек коков
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НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости. Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой, которая также приняла участие в голосовании. "За наши победы", - с такими словами глава КБР опустил бюллетень в избирательную урну. "Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа", - сказал Коков журналистам. Он также отметил, что выборы в регионе проходят на высоком организационном уровне. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, по итогам второго дня выборов явка в КБР составила 77,37%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/balitskiy-1933629811.html
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политика, россия, казбек коков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Казбек Коков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Глава КБР проголосовал на выборах президента России

Глава Кабардино-Балкарии Коков проголосовал на выборах президента России

© Фото : Избирком КБР/TelegramГлава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время голосования на выборах президента России в Нальчике
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время голосования на выборах президента России в Нальчике - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Избирком КБР/Telegram
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время голосования на выборах президента России в Нальчике
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НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости.
Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой, которая также приняла участие в голосовании.
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"За наши победы", - с такими словами глава КБР опустил бюллетень в избирательную урну.
«
"Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа", - сказал Коков журналистам.
Он также отметил, что выборы в регионе проходят на высоком организационном уровне.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, по итогам второго дня выборов явка в КБР составила 77,37%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Певец Shaman на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Вчера, 09:55
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКазбек КоковЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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