https://ria.ru/20240317/vybory-1933635699.html

Глава КБР проголосовал на выборах президента России

Глава КБР проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Глава КБР проголосовал на выборах президента России

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:01

2024-03-17T11:01

2024-03-17T11:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

казбек коков

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933636019_0:0:1568:882_1920x0_80_0_0_836167b98990f9511cf02738b4853162.png

НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости. Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой, которая также приняла участие в голосовании. "За наши победы", - с такими словами глава КБР опустил бюллетень в избирательную урну. "Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа", - сказал Коков журналистам. Он также отметил, что выборы в регионе проходят на высоком организационном уровне. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, по итогам второго дня выборов явка в КБР составила 77,37%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/balitskiy-1933629811.html

https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, казбек коков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф