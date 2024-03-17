Глава КБР проголосовал на выборах президента России
Глава Кабардино-Балкарии Коков проголосовал на выборах президента России
© Фото : Избирком КБР/TelegramГлава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время голосования на выборах президента России в Нальчике
© Фото : Избирком КБР/Telegram
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время голосования на выборах президента России в Нальчике
НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в третий день выборов президента России проголосовал на избирательном участке в нальчикской гимназии №1, передает корреспондент РИА Новости.
Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой, которая также приняла участие в голосовании.
"За наши победы", - с такими словами глава КБР опустил бюллетень в избирательную урну.
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"Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа", - сказал Коков журналистам.
Он также отметил, что выборы в регионе проходят на высоком организационном уровне.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, по итогам второго дня выборов явка в КБР составила 77,37%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.