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В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России
Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:58
2024-03-17T10:58
2024-03-17T11:13
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", - сказал глава миссии."У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", - сказал глава миссии.Он также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами, информационными материалами."Мы посетили: вчера были три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне", - добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимирская область, снг, московская область (подмосковье), калужская область, ильхом нематов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимирская область, СНГ, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Ильхом Нематов
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России
Глава миссии СНГ: голосование на выборах в России идет спокойно, без отклонений
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
"Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", - сказал глава миссии.
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"У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", - сказал глава миссии.
Он также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами, информационными материалами.
"Мы посетили: вчера были три участка в Московской области
, побывали, значит, в Калужской области
, Рязанской области
, Владимирской области
… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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