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В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:58 17.03.2024 (обновлено: 11:13 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933634794.html
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России
Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:58
2024-03-17T11:13
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимирская область
снг
московская область (подмосковье)
калужская область
ильхом нематов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", - сказал глава миссии."У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", - сказал глава миссии.Он также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами, информационными материалами."Мы посетили: вчера были три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне", - добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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политика, россия, владимирская область, снг, московская область (подмосковье), калужская область, ильхом нематов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимирская область, СНГ, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Ильхом Нематов
В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России

Глава миссии СНГ: голосование на выборах в России идет спокойно, без отклонений

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
"Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", - сказал глава миссии.
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"У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", - сказал глава миссии.
Он также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами, информационными материалами.
"Мы посетили: вчера были три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин во время голосования на участке в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимирская областьСНГМосковская область (Подмосковье)Калужская областьИльхом Нематов
 
 
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