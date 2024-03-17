https://ria.ru/20240317/vybory-1933634794.html

В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России

В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024

В миссии СНГ отметили спокойную обстановку на выборах в России

Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:58

2024-03-17T10:58

2024-03-17T11:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимирская область

снг

московская область (подмосковье)

калужская область

ильхом нематов

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", - сказал глава миссии."У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", - сказал глава миссии.Он также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами, информационными материалами."Мы посетили: вчера были три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне", - добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

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московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимирская область, снг, московская область (подмосковье), калужская область, ильхом нематов