https://ria.ru/20240317/vybory-1933625513.html
В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования
В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования
Голосование не прерывалось из-за атаки дронов на избирательный участок в Доме культуры в Каменке-Днепровской Запорожской области, участок переместили в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:28
2024-03-17T10:28
2024-03-17T10:28
выборы президента россии — 2024
запорожская область
россия
днепр (город)
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Голосование не прерывалось из-за атаки дронов на избирательный участок в Доме культуры в Каменке-Днепровской Запорожской области, участок переместили в безопасное место, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Ранее в избирательной комиссии Запорожской области сообщили, что в городе Каменка-Днепровская в воскресенье утром дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, возникший пожар в здании тушат силы МЧС. "Атака произошла до открытия участка, поэтому его (участок) переместили в безопасное место. Голосование поэтому на выборах не прерывалась", - сообщили в избиркоме. Там подтвердили, что после атаки дронов на Дом культуры пострадавших нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933600641.html
https://ria.ru/20240316/dorogi-1933564351.html
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РИА Новости
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запорожская область, россия, днепр (город), николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ
В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования
В Каменке-Днепровской после атаки дронов перенесли участок для голосования