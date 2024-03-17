https://ria.ru/20240317/vybory-1933620317.html
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе президентских выборов в России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:06
2024-03-17T10:06
2024-03-17T10:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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ЦИК проводит брифинг о ходе президентских выборов в России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933600238_14:0:925:683_1920x0_80_0_0_44308b6c3c0ceef47cde2f3490b57dc9.jpg
LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года
LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года
2024-03-17T10:06
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, видео
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе президентских выборов в России.
2024-03-17T10:06
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PT1S
ЦИК проводит брифинг о ходе президентских выборов в России.