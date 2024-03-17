https://ria.ru/20240317/vybory-1933619473.html

Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова

Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024

Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова

Выборы президента РФ должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении, сообщила председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:05

2024-03-17T10:05

2024-03-17T10:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – все, чему мы учили, все, о чем мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://radiosputnik.ru/20240317/nablyudatel-1933612703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, цик рф