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Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова
Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024
Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова
Выборы президента РФ должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении, сообщила председатель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:05
2024-03-17T10:05
2024-03-17T10:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – все, чему мы учили, все, о чем мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова
Памфилова: выборы президента должны пройти максимально чисто и корректно
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – все, чему мы учили, все, о чем мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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