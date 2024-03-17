https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html

В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России

В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России

Все шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:38

2024-03-17T09:38

2024-03-17T14:03

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Все шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, передает агентство "Новости Приднестровья". "Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Бендерах начал работу один избирательный участок, в Тирасполе - три и по одному в Рыбнице и Григориополе. На всех участках образовались очереди из желающих проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933609871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф