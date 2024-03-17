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В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:38 17.03.2024 (обновлено: 14:03 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России
Все шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:38
2024-03-17T14:03
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Все шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, передает агентство "Новости Приднестровья". "Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Бендерах начал работу один избирательный участок, в Тирасполе - три и по одному в Рыбнице и Григориополе. На всех участках образовались очереди из желающих проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933609871.html
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в мире, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России

В Приднестровье открылись все избирательные участки на выборах президента России

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Все шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, передает агентство "Новости Приднестровья".
"Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Бендерах начал работу один избирательный участок, в Тирасполе - три и по одному в Рыбнице и Григориополе.
На всех участках образовались очереди из желающих проголосовать.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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