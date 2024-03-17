https://ria.ru/20240317/vybory-1933612862.html

Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов

Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов

Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в воскресенье поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов президента РФ на территории страны. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:34

2024-03-17T09:34

2024-03-17T10:11

выборы президента россии — 2024

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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в воскресенье поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов президента РФ на территории страны. В беседе с журналистами на избирательном пункте в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в Ашхабаде, российский полпред поздравил всех с выборами президента Российской Федерации. Он отметил, что все избирательные участки на территории Туркменистана, а их пять, открылись вовремя, все работают в штатном режиме". "Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде", - сказал посол России. "На 10.00 (8.00 мск) часов проголосовали уже более 300 избирателей, я думаю, что явка будет достаточно высокой", - добавил дипломат. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск). На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иван волынкин, туркмения, ашхабад, в мире