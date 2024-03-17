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Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:34 17.03.2024 (обновлено: 10:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933612862.html
Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов
Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов
Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в воскресенье поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов президента РФ на территории страны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:34
2024-03-17T10:11
выборы президента россии — 2024
россия
иван волынкин
туркмения
ашхабад
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в воскресенье поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов президента РФ на территории страны. В беседе с журналистами на избирательном пункте в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в Ашхабаде, российский полпред поздравил всех с выборами президента Российской Федерации. Он отметил, что все избирательные участки на территории Туркменистана, а их пять, открылись вовремя, все работают в штатном режиме". "Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде", - сказал посол России. "На 10.00 (8.00 мск) часов проголосовали уже более 300 избирателей, я думаю, что явка будет достаточно высокой", - добавил дипломат. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск). На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html
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россия, иван волынкин, туркмения, ашхабад, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Иван Волынкин, Туркмения, Ашхабад, В мире
Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов

Посол России Волынкин поблагодарил власти Туркмении за помощь с выборами

© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramПосол России в Туркменистане Иван Волынкин во время голосования на выборах Президента Российской Федерации в Ашхабаде. 17 марта 2024
Посол России в Туркменистане Иван Волынкин во время голосования на выборах Президента Российской Федерации в Ашхабаде. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Туркменистане/Telegram
Посол России в Туркменистане Иван Волынкин во время голосования на выборах Президента Российской Федерации в Ашхабаде. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в воскресенье поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов президента РФ на территории страны.
В беседе с журналистами на избирательном пункте в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в Ашхабаде, российский полпред поздравил всех с выборами президента Российской Федерации. Он отметил, что все избирательные участки на территории Туркменистана, а их пять, открылись вовремя, все работают в штатном режиме".
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"Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде", - сказал посол России.
"На 10.00 (8.00 мск) часов проголосовали уже более 300 избирателей, я думаю, что явка будет достаточно высокой", - добавил дипломат.
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении.
Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск).
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
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Выборы президента России — 2024РоссияИван ВолынкинТуркменияАшхабадВ мире
 
 
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