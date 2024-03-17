https://ria.ru/20240317/vybory-1933611087.html

Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре

Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре - РИА Новости, 17.03.2024

Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:31

2024-03-17T09:31

2024-03-17T09:55

выборы президента россии — 2024

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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, меры безопасности принимаются сообразно обстановке.На территории посольства РФ в Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. В самом начале работы участка прозвучал гимн России."Меры безопасности принимаются сообразно обстановке в стране пребывания. Процесс голосования идет штатном режиме. Люди голосуют", - заявил посол.Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств РФ в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

https://ria.ru/20240124/tsik-1923154058.html

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Варвара Скокшина

россия, анкара (провинция), в мире