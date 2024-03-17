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Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:31 17.03.2024 (обновлено: 09:55 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933611087.html
Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре
Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре - РИА Новости, 17.03.2024
Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:31
2024-03-17T09:55
выборы президента россии — 2024
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, меры безопасности принимаются сообразно обстановке.На территории посольства РФ в Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. В самом начале работы участка прозвучал гимн России."Меры безопасности принимаются сообразно обстановке в стране пребывания. Процесс голосования идет штатном режиме. Люди голосуют", - заявил посол.Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств РФ в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html
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россия, анкара (провинция), в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Анкара (провинция), В мире
Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре

Посол: голосование на выборах президента России в Анкаре идет в штатном режиме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ в Анкаре. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Анкаре. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Голосование на выборах президента РФ в Анкаре. 17 марта 2024
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, меры безопасности принимаются сообразно обстановке.
На территории посольства РФ в Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. В самом начале работы участка прозвучал гимн России.
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"Меры безопасности принимаются сообразно обстановке в стране пребывания. Процесс голосования идет штатном режиме. Люди голосуют", - заявил посол.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств РФ в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияАнкара (провинция)В мире
 
 
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