https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html

В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:43

2024-03-17T08:43

2024-03-17T15:06

выборы президента россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома. "Мы из Южной Америки, из Боливии. (Пришли проголосовать. — Прим. ред.) я, моя сестра и сын. Чувствую эмоции... В свою страну приехали", — сказал глава семьи Власий Чупров на видео, которое агентству предоставили в избиркоме. По его словам, в процедуре голосования ему все понятно. Также Чупров рассказал, что чувствует своим долгом проголосовать на выборах президента. "Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство", — добавил старовер. В Приморье переехали уже несколько семей из рода Чупровых. Последние прибывшие в марте — Алексей Чупров с женой и четырьмя детьми. Староверы планируют, так же как и их родственники, заниматься сельским хозяйством. Представитель избиркома уточнил, что староверы пришли на избирательный участок в селе Емельяновка Пожарского района. Власий Чупров голосовал на выборах президента впервые. Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

боливия, россия, пожарский район, политика