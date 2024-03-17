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В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:43 17.03.2024 (обновлено: 15:06 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах
Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:43
2024-03-17T15:06
выборы президента россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома. "Мы из Южной Америки, из Боливии. (Пришли проголосовать. — Прим. ред.) я, моя сестра и сын. Чувствую эмоции... В свою страну приехали", — сказал глава семьи Власий Чупров на видео, которое агентству предоставили в избиркоме. По его словам, в процедуре голосования ему все понятно. Также Чупров рассказал, что чувствует своим долгом проголосовать на выборах президента. "Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство", — добавил старовер. В Приморье переехали уже несколько семей из рода Чупровых. Последние прибывшие в марте — Алексей Чупров с женой и четырьмя детьми. Староверы планируют, так же как и их родственники, заниматься сельским хозяйством. Представитель избиркома уточнил, что староверы пришли на избирательный участок в селе Емельяновка Пожарского района. Власий Чупров голосовал на выборах президента впервые. Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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боливия, россия, пожарский район, политика
Выборы президента России — 2024, Боливия, Россия, Пожарский район, Политика
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

В Приморье семья староверов Чупровых из Боливии проголосовала на выборах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома.
"Мы из Южной Америки, из Боливии. (Пришли проголосовать. — Прим. ред.) я, моя сестра и сын. Чувствую эмоции... В свою страну приехали", — сказал глава семьи Власий Чупров на видео, которое агентству предоставили в избиркоме.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Вчера, 06:06
По его словам, в процедуре голосования ему все понятно. Также Чупров рассказал, что чувствует своим долгом проголосовать на выборах президента.
"Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство", — добавил старовер.
В Приморье переехали уже несколько семей из рода Чупровых. Последние прибывшие в марте — Алексей Чупров с женой и четырьмя детьми. Староверы планируют, так же как и их родственники, заниматься сельским хозяйством.
Представитель избиркома уточнил, что староверы пришли на избирательный участок в селе Емельяновка Пожарского района. Власий Чупров голосовал на выборах президента впервые.
Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе.
Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, проголосовала на выборах президента России
В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента
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Выборы президента России — 2024БоливияРоссияПожарский районПолитика
 
 
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