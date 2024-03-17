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Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:35 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933600376.html
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:35
2024-03-17T08:35
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.
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353
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Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах
Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах
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60
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россия, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.
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Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция

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На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитика
 
 
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