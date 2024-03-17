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Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция

Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2024

Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция

На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:35

2024-03-17T08:35

2024-03-17T08:35

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах 2024-03-17T08:35 true PT273M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, политика, видео