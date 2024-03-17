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Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:35
2024-03-17T08:35
2024-03-17T08:35
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933598688_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_9a1127703a8ea6fde254e7bb195c9d01.jpg
Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах
Московские избирательные участки в последний день голосования на президентских выборах
2024-03-17T08:35
true
PT273M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Московские избирательные участки в последний день голосования. Трансляция
На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.
2024-03-17T08:35
true
PT273M13S
На московских избирательных участках проходит последний день голосования на выборах президента России.