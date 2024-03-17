https://ria.ru/20240317/vybory-1933599032.html

В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек

В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек

Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:30

2024-03-17T08:30

2024-03-17T09:53

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА,17 мар - РИА Новости. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Более 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, уже проголосовали более 4,3 млн москвичей, сообщили во МГИК. 2024-03-17T08:30 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, политика