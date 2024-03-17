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В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек
В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек
Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:30
2024-03-17T08:30
2024-03-17T09:53
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МОСКВА,17 мар - РИА Новости. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Более 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ
Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, уже проголосовали более 4,3 млн москвичей, сообщили во МГИК.
2024-03-17T08:30
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Россия, Политика
В Москве проголосовали уже более 4,3 миллиона человек
МГИК: в Москве к 8:00 проголосовали более 4,3 миллиона человек
МОСКВА,17 мар - РИА Новости. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова.
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России