В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России
На избирательных участках в Мелитополе голосование начинают с гимна России
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ в Мелитополе. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Мелитополе. 17 марта 2024
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки в Мелитополе открылись со звуками гимна России, первые голосующие появились на них уже в 8 утра, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участок в одной из школ города открылся в 8 утра по Москве, и сразу же на него начали приходить первые голосующие.
Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии заслушали гимн Российской Федерации.
Председатель избиркома Запорожской области накануне напомнила, что 17 марта пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.