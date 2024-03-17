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В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:27 17.03.2024 (обновлено: 09:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933598505.html
В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России
В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России - РИА Новости, 17.03.2024
В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России
Избирательные участки в Мелитополе открылись со звуками гимна России, первые голосующие появились на них уже в 8 утра, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:27
2024-03-17T09:34
выборы президента россии — 2024
россия
запорожская область
мелитополь
политика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки в Мелитополе открылись со звуками гимна России, первые голосующие появились на них уже в 8 утра, передаёт корреспондент РИА Новости. Участок в одной из школ города открылся в 8 утра по Москве, и сразу же на него начали приходить первые голосующие. Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии заслушали гимн Российской Федерации. Председатель избиркома Запорожской области накануне напомнила, что 17 марта пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933537207.html
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россия, запорожская область, мелитополь, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Политика
В Мелитополе избирательные участки открылись под гимн России

На избирательных участках в Мелитополе голосование начинают с гимна России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ в Мелитополе. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Мелитополе. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голосование на выборах президента РФ в Мелитополе. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки в Мелитополе открылись со звуками гимна России, первые голосующие появились на них уже в 8 утра, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участок в одной из школ города открылся в 8 утра по Москве, и сразу же на него начали приходить первые голосующие.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента
16 марта, 18:02
Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии заслушали гимн Российской Федерации.
Председатель избиркома Запорожской области накануне напомнила, что 17 марта пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Международный наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни на выборах президента РФ в Крыму. 16 марта 2024
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Выборы президента России — 2024РоссияЗапорожская областьМелитопольПолитика
 
 
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