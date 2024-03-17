https://ria.ru/20240317/vybory-1933598117.html

В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы

В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы

Никаких сообщений о технических сбоях и вмешательствах в ход выборов президента РФ в Москве за ночь не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:24

2024-03-17T08:24

2024-03-17T08:57

выборы президента россии — 2024

москва

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких сообщений о технических сбоях и вмешательствах в ход выборов президента РФ в Москве за ночь не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов."Что касается видеонаблюдения, видеоконтроля, никаких сообщений о технических сбоях, о каких-то попытках вмешательств за ночь не было. По видеонаблюдению никаких таких сигналов нет, которые стоило бы разбирать, группы, соответственно, не выезжали", - сказал Асафов.Он отметил, что все технические системы продолжают работу в штатном режиме.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, политика