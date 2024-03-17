https://ria.ru/20240317/vybory-1933598117.html
В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы
В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы
Никаких сообщений о технических сбоях и вмешательствах в ход выборов президента РФ в Москве за ночь не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:24
2024-03-17T08:24
2024-03-17T08:57
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких сообщений о технических сбоях и вмешательствах в ход выборов президента РФ в Москве за ночь не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов."Что касается видеонаблюдения, видеоконтроля, никаких сообщений о технических сбоях, о каких-то попытках вмешательств за ночь не было. По видеонаблюдению никаких таких сигналов нет, которые стоило бы разбирать, группы, соответственно, не выезжали", - сказал Асафов.Он отметил, что все технические системы продолжают работу в штатном режиме.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика
В Москве за ночь не зафиксировали попыток вмешательства в выборы
В Москве за ночь не зафиксировали сбоев и попыток вмешательства в выборы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких сообщений о технических сбоях и вмешательствах в ход выборов президента РФ в Москве за ночь не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
"Что касается видеонаблюдения, видеоконтроля, никаких сообщений о технических сбоях, о каких-то попытках вмешательств за ночь не было. По видеонаблюдению никаких таких сигналов нет, которые стоило бы разбирать, группы, соответственно, не выезжали", - сказал Асафов.
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Он отметил, что все технические системы продолжают работу в штатном режиме.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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