https://ria.ru/20240317/vybory-1933592581.html

Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов

Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов

Восемь сел Чукотки показали 100%-ную явку на выборах президента России, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:18

2024-03-17T06:18

2024-03-17T06:18

выборы президента россии — 2024

чукотка

политика

россия

эгвекинот

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Восемь сел Чукотки показали 100%-ную явку на выборах президента России, сообщает региональное правительство. Ранее 100%-ная явка отмечалась в селах Нутэпэльмен и Ванкарем городского округа Эгвекинот, Нешкан и Энурмино Чукотского района, Нунлигран и Сиреники Провиденского городского округа, Биллингс городского округа Певек. "По данным на полдень 17 марта, восьмое село региона показало 100%-ную явку жителей на голосование. Им стало село Хатырка Анадырского муниципального района – все 192 жителя старше 18 лет посетили избирательный участок", - говорится в сообщении. Отмечается, что явка на 12.00 (03.00 мск) воскресенья в регионе составила 80,74%. Среди лидеров явки избирателей – Чукотский район с 92,5% проголосовавших. Следом идет городской округ Эгвекинот с 91%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933592244.html

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933577225.html

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чукотка, политика, россия, эгвекинот