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Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592581.html
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов
Восемь сел Чукотки показали 100%-ную явку на выборах президента России, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:18
2024-03-17T06:18
выборы президента россии — 2024
чукотка
политика
россия
эгвекинот
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Восемь сел Чукотки показали 100%-ную явку на выборах президента России, сообщает региональное правительство. Ранее 100%-ная явка отмечалась в селах Нутэпэльмен и Ванкарем городского округа Эгвекинот, Нешкан и Энурмино Чукотского района, Нунлигран и Сиреники Провиденского городского округа, Биллингс городского округа Певек. "По данным на полдень 17 марта, восьмое село региона показало 100%-ную явку жителей на голосование. Им стало село Хатырка Анадырского муниципального района – все 192 жителя старше 18 лет посетили избирательный участок", - говорится в сообщении. Отмечается, что явка на 12.00 (03.00 мск) воскресенья в регионе составила 80,74%. Среди лидеров явки избирателей – Чукотский район с 92,5% проголосовавших. Следом идет городской округ Эгвекинот с 91%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592244.html
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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чукотка, политика, россия, эгвекинот
Выборы президента России — 2024, Чукотка, Политика, Россия, Эгвекинот
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов

Восемь сел Чукотки показали явку в сто процентов на выборах президента России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина голосует на выборах президента России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Восемь сел Чукотки показали 100%-ную явку на выборах президента России, сообщает региональное правительство.
Ранее 100%-ная явка отмечалась в селах Нутэпэльмен и Ванкарем городского округа Эгвекинот, Нешкан и Энурмино Чукотского района, Нунлигран и Сиреники Провиденского городского округа, Биллингс городского округа Певек.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах
Вчера, 06:10
"По данным на полдень 17 марта, восьмое село региона показало 100%-ную явку жителей на голосование. Им стало село Хатырка Анадырского муниципального района – все 192 жителя старше 18 лет посетили избирательный участок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что явка на 12.00 (03.00 мск) воскресенья в регионе составила 80,74%.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Вчера, 06:06
Среди лидеров явки избирателей – Чукотский район с 92,5% проголосовавших. Следом идет городской округ Эгвекинот с 91%.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах в Брянской области за два дня превысила 68 процентов
16 марта, 23:12
 
Выборы президента России — 2024ЧукоткаПолитикаРоссияЭгвекинот
 
 
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