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Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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05:39 17.03.2024 (обновлено: 10:16 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России
Голосование на выборах президента России на избирательном участке 8367 в посольстве РФ в Японии проходит активно, сообщил журналистам посол Николай Ноздрев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:39
2024-03-17T10:16
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента России на избирательном участке 8367 в посольстве РФ в Японии проходит активно, сообщил журналистам посол Николай Ноздрев. "По состоянию на настоящий момент голосование идет активно. Мы надеемся, что очень широкая группа российских граждан примет в нем участие. К этому часу - 10 часам утра (4:00 мск) - проголосовало около 140 человек в посольстве. Я хочу обратиться с призывом к нашим гражданам, кто находится в Японии, прийти на участки и сделать свой выбор", - сказал глава дипмиссии. Ноздрев отметил, что на выборах присутствуют наблюдатели, их участие было организовано в соответствии со стандартно установленной процедурой. В Японии в 8:00 по местному времени (2:00 мск) открылись четыре избирательных участка по выборам президента России: в посольстве в Токио, а также в генеральных консульствах в Саппоро, Ниигате и Осаке. Они будут работать до 20:00 (14:00 мск).
https://ria.ru/20240317/vybory-1933589182.html
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япония, в мире, россия, токио
Япония, В мире, Россия, Токио
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России

Посол в Японии: голосование на выборах президента России в Токио идет активно

© Фото : Embassy of Russia in Japan/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Японии. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Японии. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Embassy of Russia in Japan/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Японии. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента России на избирательном участке 8367 в посольстве РФ в Японии проходит активно, сообщил журналистам посол Николай Ноздрев.
«
"По состоянию на настоящий момент голосование идет активно. Мы надеемся, что очень широкая группа российских граждан примет в нем участие. К этому часу - 10 часам утра (4:00 мск) - проголосовало около 140 человек в посольстве. Я хочу обратиться с призывом к нашим гражданам, кто находится в Японии, прийти на участки и сделать свой выбор", - сказал глава дипмиссии.
Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования
Вчера, 04:52
Ноздрев отметил, что на выборах присутствуют наблюдатели, их участие было организовано в соответствии со стандартно установленной процедурой.
В Японии в 8:00 по местному времени (2:00 мск) открылись четыре избирательных участка по выборам президента России: в посольстве в Токио, а также в генеральных консульствах в Саппоро, Ниигате и Осаке. Они будут работать до 20:00 (14:00 мск).
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