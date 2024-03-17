https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html

Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России

Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России

Голосование на выборах президента России на избирательном участке 8367 в посольстве РФ в Японии проходит активно, сообщил журналистам посол Николай Ноздрев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:39

2024-03-17T05:39

2024-03-17T10:16

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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента России на избирательном участке 8367 в посольстве РФ в Японии проходит активно, сообщил журналистам посол Николай Ноздрев. "По состоянию на настоящий момент голосование идет активно. Мы надеемся, что очень широкая группа российских граждан примет в нем участие. К этому часу - 10 часам утра (4:00 мск) - проголосовало около 140 человек в посольстве. Я хочу обратиться с призывом к нашим гражданам, кто находится в Японии, прийти на участки и сделать свой выбор", - сказал глава дипмиссии. Ноздрев отметил, что на выборах присутствуют наблюдатели, их участие было организовано в соответствии со стандартно установленной процедурой. В Японии в 8:00 по местному времени (2:00 мск) открылись четыре избирательных участка по выборам президента России: в посольстве в Токио, а также в генеральных консульствах в Саппоро, Ниигате и Осаке. Они будут работать до 20:00 (14:00 мск).

https://ria.ru/20240317/vybory-1933589182.html

https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html

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япония, в мире, россия, токио