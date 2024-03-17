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В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:04 17.03.2024 (обновлено: 11:35 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933585578.html
В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России
В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России
Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в посольстве РФ в столице Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:04
2024-03-17T11:35
выборы президента россии — 2024
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токио
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в посольстве РФ в столице Японии, передает корреспондент РИА Новости. Участок в Токио, как и участки в генеральных консульствах России в Осаке, Саппоро и Ниигате, работают с 8:00 до 20:00 (2:00–14:00 мск). Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, в Японии живут примерно 10 тысяч соотечественников. В Токио на выборы президента приходит около тысячи человек. На выборах могут присутствовать наблюдатели, если у них есть специально оформленное направление и аккредитация. "Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования", – заявил РИА Новости источник в посольстве, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборы.
https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html
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япония, россия, токио, в мире
Выборы президента России — 2024, Япония, Россия, Токио, В мире
В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России

В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России

© Фото : Embassy of Russia in Japan/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Японии
Голосование на выборах президента РФ в Японии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Embassy of Russia in Japan/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в посольстве РФ в столице Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Участок в Токио, как и участки в генеральных консульствах России в Осаке, Саппоро и Ниигате, работают с 8:00 до 20:00 (2:00–14:00 мск).
Избирательный участок №8345 в Посольстве России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Эстонии гражданам России разрешили голосовать лишь на одном участке
Вчера, 01:08
Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, в Японии живут примерно 10 тысяч соотечественников. В Токио на выборы президента приходит около тысячи человек. На выборах могут присутствовать наблюдатели, если у них есть специально оформленное направление и аккредитация.
"Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования", – заявил РИА Новости источник в посольстве, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборы.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
15 марта, 03:15
 
Выборы президента России — 2024ЯпонияРоссияТокиоВ мире
 
 
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