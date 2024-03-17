https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html

СМИ: на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

СМИ: на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик, сообщает издание Iceland Monitor. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:14

2024-03-17T00:14

2024-03-17T02:40

исландия

западная европа

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик, сообщает издание Iceland Monitor."Извержение (вулкана) началось на полуострове Рейкьянес. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько минут назад, проводится эвакуация (города - ред.) Гриндавик", - говорится в сообщении издания.Как сообщила национальная телекомпания RUV, извержение началось в 20.23 (23.23 мск), через минуту после того, как метеорологическая служба объявила о повышенной сейсмической активности в регионе. Представитель полиции рассказал телеканалу, что в момент начала извержения на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, при этом в Гриндавике людей "было очень мало"."Эвакуация из обоих мест прошла успешно и заняла около получаса", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал со ссылкой на геофизика Магнуса Туми Гудмундссона пишет, что трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на примерно три с половиной километра.Ранее национальная телекомпания RUV со ссылкой на метеорологическую службу страны сообщала, что в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. В метеорологической службе сообщали, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

https://ria.ru/20240214/vulkan-1927384486.html

https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html

исландия

западная европа

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исландия, западная европа