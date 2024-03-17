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ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС - РИА Новости, 17.03.2024
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03:07 17.03.2024 (обновлено: 05:06 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vts-1933586988.html
ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС
ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС - РИА Новости, 17.03.2024
ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС
Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил РИА Новости премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T03:07
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цар
москва
банги
феликс молуа
александр бикантов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил РИА Новости премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа. "Разговоры об этом продвинулись. Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше. Я знаю, что такие обсуждения идут", - сказал Молуа. Ранее в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в республике пока не известны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Он подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".
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цар, москва, банги, феликс молуа, александр бикантов
ЦАР, Москва, Банги, Феликс Молуа, Александр Бикантов
ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС

Премьер ЦАР Молуа сообщил об обсуждении с Россией контрактов в сфере ВТС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил РИА Новости премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа.
"Разговоры об этом продвинулись. Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше. Я знаю, что такие обсуждения идут", - сказал Молуа.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в республике пока не известны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Он подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".
 
ЦАРМоскваБангиФеликс МолуаАлександр Бикантов
 
 
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