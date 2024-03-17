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ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС

ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС - РИА Новости, 17.03.2024

ЦАР и Россия обсуждают новые контракты в сфере ВТС

Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил РИА Новости премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T03:07

2024-03-17T03:07

2024-03-17T05:06

цар

москва

банги

феликс молуа

александр бикантов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил РИА Новости премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа. "Разговоры об этом продвинулись. Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше. Я знаю, что такие обсуждения идут", - сказал Молуа. Ранее в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в республике пока не известны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Он подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".

цар

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цар, москва, банги, феликс молуа, александр бикантов