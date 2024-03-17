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Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева - РИА Новости, 17.03.2024
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20:29 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vsu-1933784716.html
Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева
Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева - РИА Новости, 17.03.2024
Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева
Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:29
2024-03-17T20:29
в мире
сергей кривонос
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. ред.). Вот то, о чем они говорят и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем", — поделился специалист.По словам Кривоноса, самое страшное для ВСУ заключается в том, что у Москвы есть большие ресурсы, и они могут быть подтянуты в любой момент.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, украина
В мире, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина
Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева

Генерал Кривонос: удары авиабомб РФ доводят солдат ВСУ до психических проблем

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
"Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. ред.). Вот то, о чем они говорят и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем", — поделился специалист.
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