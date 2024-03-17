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Белый дом заявил об отступлении ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
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17:58 17.03.2024 (обновлено: 23:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vsu-1933754910.html
Белый дом заявил об отступлении ВСУ
Белый дом заявил об отступлении ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Белый дом заявил об отступлении ВСУ
У ВСУ в Донбассе заканчивается запас боеприпасов, украинская армия отступает, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:58
2024-03-17T23:34
в мире
донецкая народная республика
россия
сша
джон кирби
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У ВСУ в Донбассе заканчивается запас боеприпасов, украинская армия отступает, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС."Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны", — сказал он, призвав членов НАТО оказывать Украине больше поддержки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933394425.html
https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, сша, джон кирби, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
Белый дом заявил об отступлении ВСУ

Белый дом: у ВСУ в Донбассе кончаются снаряды, началось отступление

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У ВСУ в Донбассе заканчивается запас боеприпасов, украинская армия отступает, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.
"Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны", — сказал он, призвав членов НАТО оказывать Украине больше поддержки.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАДжон КирбиВооруженные силы Украины
 
 
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