https://ria.ru/20240317/vsu-1933754910.html

Белый дом заявил об отступлении ВСУ

Белый дом заявил об отступлении ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

Белый дом заявил об отступлении ВСУ

У ВСУ в Донбассе заканчивается запас боеприпасов, украинская армия отступает, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:58

2024-03-17T17:58

2024-03-17T23:34

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У ВСУ в Донбассе заканчивается запас боеприпасов, украинская армия отступает, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС."Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны", — сказал он, призвав членов НАТО оказывать Украине больше поддержки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933394425.html

https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, сша, джон кирби, вооруженные силы украины