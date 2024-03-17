Рейтинг@Mail.ru
В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vstrecha-1933694664.html
В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией
В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией - РИА Новости, 17.03.2024
В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией
Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:38
2024-03-17T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев пропало желание работать и голосовать, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Гончаренко 3 марта на фоне отмен заседаний Верховной рады заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак. "В "Слуге народа" ситуация ухудшается. И что любопытно: ее ухудшила встреча с Зеленским. Потому что Зеленский впервые за два года встретился с собственной фракцией, и после того у них как-то пропало вдохновение работать и голосовать", - заявил Гончаренко в эфире Radio NV. Он также отметил, что встреча "прошла, кажется, неудачно" из-за "того, как Зеленский разговаривал с собственной командой". "Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил "ваша команда", подчеркнуто дистанцируясь от них. Они это тоже ощутили. И это, мягко говоря, не улучшило их настроение. Наверное, целью этой встречи было, наоборот, взбодрить их, но это не очень получилось. А получилось, я бы сказал, с точностью до наоборот", – подчеркнул Гончаренко. По данным NV, вечером 21 февраля Зеленский впервые за последние два года встретился с депутатами своей фракции в Верховной раде. На этой встрече должны были обсуждать дальнейшие планы и конфликт на Украине. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_75:0:1908:1375_1920x0_80_0_0_609ba0c4b721eecb9c5024599ccecec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией

Депутат Рады: встреча Зеленского с его партией "Слуга народа" прошла неудачно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутат Алексей Гончаренко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев пропало желание работать и голосовать, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Гончаренко 3 марта на фоне отмен заседаний Верховной рады заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
16 марта, 20:46
«
"В "Слуге народа" ситуация ухудшается. И что любопытно: ее ухудшила встреча с Зеленским. Потому что Зеленский впервые за два года встретился с собственной фракцией, и после того у них как-то пропало вдохновение работать и голосовать", - заявил Гончаренко в эфире Radio NV.
Он также отметил, что встреча "прошла, кажется, неудачно" из-за "того, как Зеленский разговаривал с собственной командой".
«
"Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил "ваша команда", подчеркнуто дистанцируясь от них. Они это тоже ощутили. И это, мягко говоря, не улучшило их настроение. Наверное, целью этой встречи было, наоборот, взбодрить их, но это не очень получилось. А получилось, я бы сказал, с точностью до наоборот", – подчеркнул Гончаренко.
По данным NV, вечером 21 февраля Зеленский впервые за последние два года встретился с депутатами своей фракции в Верховной раде. На этой встрече должны были обсуждать дальнейшие планы и конфликт на Украине.
Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала