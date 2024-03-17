https://ria.ru/20240317/vstrecha-1933694664.html

В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией

В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией - РИА Новости, 17.03.2024

В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией

Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:38

2024-03-17T14:38

2024-03-17T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

алексей гончаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев пропало желание работать и голосовать, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Гончаренко 3 марта на фоне отмен заседаний Верховной рады заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак. "В "Слуге народа" ситуация ухудшается. И что любопытно: ее ухудшила встреча с Зеленским. Потому что Зеленский впервые за два года встретился с собственной фракцией, и после того у них как-то пропало вдохновение работать и голосовать", - заявил Гончаренко в эфире Radio NV. Он также отметил, что встреча "прошла, кажется, неудачно" из-за "того, как Зеленский разговаривал с собственной командой". "Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил "ваша команда", подчеркнуто дистанцируясь от них. Они это тоже ощутили. И это, мягко говоря, не улучшило их настроение. Наверное, целью этой встречи было, наоборот, взбодрить их, но это не очень получилось. А получилось, я бы сказал, с точностью до наоборот", – подчеркнул Гончаренко. По данным NV, вечером 21 февраля Зеленский впервые за последние два года встретился с депутатами своей фракции в Верховной раде. На этой встрече должны были обсуждать дальнейшие планы и конфликт на Украине. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей гончаренко