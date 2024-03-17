В Раде сообщили о неудачных итогах встречи Зеленского с его партией
Депутат Рады: встреча Зеленского с его партией "Слуга народа" прошла неудачно
Депутат Алексей Гончаренко . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Последняя встреча Владимира Зеленского с представителями его партии "Слуга народа", которая состоялась 21 февраля, прошла неудачно, после нее у парламентариев пропало желание работать и голосовать, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Гончаренко 3 марта на фоне отмен заседаний Верховной рады заявил о парламентском кризисе в стране, по его словам, в парламенте сейчас бардак.
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"В "Слуге народа" ситуация ухудшается. И что любопытно: ее ухудшила встреча с Зеленским. Потому что Зеленский впервые за два года встретился с собственной фракцией, и после того у них как-то пропало вдохновение работать и голосовать", - заявил Гончаренко в эфире Radio NV.
Он также отметил, что встреча "прошла, кажется, неудачно" из-за "того, как Зеленский разговаривал с собственной командой".
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"Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил "ваша команда", подчеркнуто дистанцируясь от них. Они это тоже ощутили. И это, мягко говоря, не улучшило их настроение. Наверное, целью этой встречи было, наоборот, взбодрить их, но это не очень получилось. А получилось, я бы сказал, с точностью до наоборот", – подчеркнул Гончаренко.
По данным NV, вечером 21 февраля Зеленский впервые за последние два года встретился с депутатами своей фракции в Верховной раде. На этой встрече должны были обсуждать дальнейшие планы и конфликт на Украине.
Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник ранее сообщило, что растет число депутатов Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.