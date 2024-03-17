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Часть стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК - РИА Новости, 17.03.2024
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21:48 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vpk-1933805552.html
Часть стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК
Часть стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК - РИА Новости, 17.03.2024
Часть стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК
Четырнадцать стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в большей степени вкладывал в оборонную промышленность для укрепления безопасности... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:48
2024-03-17T21:48
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Четырнадцать стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в большей степени вкладывал в оборонную промышленность для укрепления безопасности блока, передает агентство Блумберг со ссылкой на копию письма. Ранее агентство передавало, что ЕИБ рассматривает возможность расширить поддержку оборонной промышленности. Он на данный момент не финансирует производство боеприпасов и оружия, а также военной техники. "Нам необходимо рассмотреть разные возможности, которые позволят ЕИБ инвестировать в деятельность, связанную с обороной, помимо существующих проектов двойного назначения. Это будет означать обсуждение и переоценку нынешних определений проектов двойного назначения и списка исключений", - приводит агентство слова из письма, адресованного главе ЕИБ Надии Кальвино и главе Евросовета Шарлю Мишелю. Отмечается, что письмо подписали лидеры Финляндии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции.
https://ria.ru/20240317/es-1933588087.html
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в мире, финляндия, болгария, чехия, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Финляндия, Болгария, Чехия, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Часть стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК

Четырнадцать стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестбанк больше вкладывал в ВПК

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Четырнадцать стран ЕС хотят, чтобы Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в большей степени вкладывал в оборонную промышленность для укрепления безопасности блока, передает агентство Блумберг со ссылкой на копию письма.
Ранее агентство передавало, что ЕИБ рассматривает возможность расширить поддержку оборонной промышленности. Он на данный момент не финансирует производство боеприпасов и оружия, а также военной техники.
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"Нам необходимо рассмотреть разные возможности, которые позволят ЕИБ инвестировать в деятельность, связанную с обороной, помимо существующих проектов двойного назначения. Это будет означать обсуждение и переоценку нынешних определений проектов двойного назначения и списка исключений", - приводит агентство слова из письма, адресованного главе ЕИБ Надии Кальвино и главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Отмечается, что письмо подписали лидеры Финляндии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции.
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Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву
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