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ВС России сбили украинский Ми-8, летевший к Белгородской области
ВС России сбили украинский Ми-8, летевший к Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России сбили украинский Ми-8, летевший к Белгородской области
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону Козинки в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:20
2024-03-17T16:20
2024-03-17T16:59
специальная военная операция на украине
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ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону Козинки в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Семнадцатого марта в районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК "Верба" подразделений группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области", — отметили в ведомстве.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
https://ria.ru/20240316/peskov-1933555199.html
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В Сумской области сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины
В Сумской области ПЗРК "Верба" сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области, сообщили в Минобороны
2024-03-17T16:20
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сумская область, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины
ВС России сбили украинский Ми-8, летевший к Белгородской области
Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону Белгорода