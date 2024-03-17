https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами - РИА Новости, 17.03.2024

В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

Голосование на выборах президента России в Узбекистане идет активно, некоторые избиратели приходят с цветами, сообщил журналистам посол РФ в республике Олег... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:23

2024-03-17T09:23

2024-03-17T09:34

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ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Узбекистане идет активно, некоторые избиратели приходят с цветами, сообщил журналистам посол РФ в республике Олег Мальгинов. В Узбекистане открыты два участка: в посольстве РФ в Ташкенте и гостинице Zilol-Baxt в Самарканде. Они работают с 08.00 до 20.00 по местному времени (6.00 - 18.00 мск). "Активно идут избиратели. Идут по одиночке, идут и семьями. Иногда идут с цветами, членам избирательной комиссии, женщинам, уже подарили массу цветов. Все в хорошем настроении, мы ожидаем достаточно большую явку", - сказал Мальгинов, комментируя ход голосования в Ташкенте. По его данным, на участке в Самарканде тоже высокая активность, туда приезжают россияне, находящиеся и живущие в других городах Узбекистана. По данным дипмиссии, на 10.00 (8.00 мск) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России. Посольство РФ ранее сообщало, что также организует автобусы на участок для голосования в Ташкенте для соотечественников, проживающих в крупных городах Ташкентской области республики – Ангрене, Алмалыке и Чирчике. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избирательный участок на выборах президента России в Ташкенте Избирательный участок на выборах президента России в Ташкенте. 2024-03-17T09:23 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, россия