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В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:23 17.03.2024 (обновлено: 09:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html
В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами
В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами - РИА Новости, 17.03.2024
В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами
Голосование на выборах президента России в Узбекистане идет активно, некоторые избиратели приходят с цветами, сообщил журналистам посол РФ в республике Олег... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:23
2024-03-17T09:34
выборы президента россии — 2024
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Узбекистане идет активно, некоторые избиратели приходят с цветами, сообщил журналистам посол РФ в республике Олег Мальгинов. В Узбекистане открыты два участка: в посольстве РФ в Ташкенте и гостинице Zilol-Baxt в Самарканде. Они работают с 08.00 до 20.00 по местному времени (6.00 - 18.00 мск). "Активно идут избиратели. Идут по одиночке, идут и семьями. Иногда идут с цветами, членам избирательной комиссии, женщинам, уже подарили массу цветов. Все в хорошем настроении, мы ожидаем достаточно большую явку", - сказал Мальгинов, комментируя ход голосования в Ташкенте. По его данным, на участке в Самарканде тоже высокая активность, туда приезжают россияне, находящиеся и живущие в других городах Узбекистана. По данным дипмиссии, на 10.00 (8.00 мск) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России. Посольство РФ ранее сообщало, что также организует автобусы на участок для голосования в Ташкенте для соотечественников, проживающих в крупных городах Ташкентской области республики – Ангрене, Алмалыке и Чирчике. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html
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Избирательный участок на выборах президента России в Ташкенте
Избирательный участок на выборах президента России в Ташкенте.
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в мире, узбекистан, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Узбекистан, Россия
В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

Посол: в Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

© Фото : Посольство России в Узбекистане/TelegramДевушка во время голосование на выборах президента РФ в Самарканде
Девушка во время голосование на выборах президента РФ в Самарканде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Узбекистане/Telegram
Девушка во время голосование на выборах президента РФ в Самарканде
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ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Узбекистане идет активно, некоторые избиратели приходят с цветами, сообщил журналистам посол РФ в республике Олег Мальгинов.
В Узбекистане открыты два участка: в посольстве РФ в Ташкенте и гостинице Zilol-Baxt в Самарканде. Они работают с 08.00 до 20.00 по местному времени (6.00 - 18.00 мск).
"Активно идут избиратели. Идут по одиночке, идут и семьями. Иногда идут с цветами, членам избирательной комиссии, женщинам, уже подарили массу цветов. Все в хорошем настроении, мы ожидаем достаточно большую явку", - сказал Мальгинов, комментируя ход голосования в Ташкенте.
По его данным, на участке в Самарканде тоже высокая активность, туда приезжают россияне, находящиеся и живущие в других городах Узбекистана.
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По данным дипмиссии, на 10.00 (8.00 мск) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России. Посольство РФ ранее сообщало, что также организует автобусы на участок для голосования в Ташкенте для соотечественников, проживающих в крупных городах Ташкентской области республики – Ангрене, Алмалыке и Чирчике.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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