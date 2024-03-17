https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html

Turkish Airlines упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов

Turkish Airlines упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов - РИА Новости, 17.03.2024

Turkish Airlines упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после ряда инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку сократила список... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:56

в мире

аргентина

бразилия

южная америка

turkish airlines

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СТАМБУЛ, 17 мар — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после ряда инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку сократила список обоснований для отказа, передает корреспондент РИА Новости. Turkish Airlines уже почти три недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев причины не озвучиваются, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором она заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. На сайте авиакомпании в начале марта были указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Тогда сообщалось, что для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Ряд рейсов компании из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу. По состоянию на воскресенье в списке условий отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания утверждала, что во въезде в страну могут отказать "пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, и тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов". При этом остался в силе пункт о том, что пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке. Ввиду сложившейся ситуации некоторые пассажиры меняют маршрут путешествия и приобретают билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html

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в мире, аргентина, бразилия, южная америка, turkish airlines