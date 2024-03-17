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"Прекратит существование". В США раскрыли, что произойдет на Украине
"Прекратит существование". В США раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Прекратит существование". В США раскрыли, что произойдет на Украине
Правительство Владимира Зеленского прекратит существовать после поражения в конфликте с Россией, заявил экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:27
2024-03-17T14:27
2024-03-17T14:27
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского прекратит существовать после поражения в конфликте с Россией, заявил экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Такова реальность. Украина создала себе проблему. Эта проблема — Россия, объединенная желанием добиться победы над этим нацистским режимом в Киеве. Это режим Зеленского, который контролируют бандеровцы. И с этим не поспоришь. Теперь везде, где бы Зеленский ни появлялся и ни позировал, есть украинский флаг, а рядом красно-черный флаг правого сектора "Азов"*, нацистов. Это нацистский режим. Он прекратит свое существование", — указал он.Риттер также добавил, что российские военные мотивированы завершить конфликт, чтобы не допустить дальнейшее существование неонацистской угрозы на Украине. Он считает, что после завершения боевых действий российский и украинский народы смогут снова жить в мире.15 февраля президент Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма на Украине.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
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"Прекратит существование". В США раскрыли, что произойдет на Украине
Риттер: правительство Владимира Зеленского на Украине прекратит существовать