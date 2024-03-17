"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине
Миршаймер: никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от поражения
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.
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"Думаю, многим уже становится предельно ясно, что Украина проиграет войну. Это можно обсудить, поскольку это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию", — указал эксперт.
Миршаймер также отметил ужасное состояние европейских армий, подчеркнув, что войска стран ЕС никак не смогут помочь Украине.
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"Это огромная проблема для Запада", — резюмировал он.
Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.