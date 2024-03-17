https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html

"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине

"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 17.03.2024

"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине

Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:37

2024-03-17T12:37

2024-03-17T12:37

в мире

украина

киев

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джон миршаймер

эммануэль макрон

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену."Думаю, многим уже становится предельно ясно, что Украина проиграет войну. Это можно обсудить, поскольку это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию", — указал эксперт.Миршаймер также отметил ужасное состояние европейских армий, подчеркнув, что войска стран ЕС никак не смогут помочь Украине."Это огромная проблема для Запада", — резюмировал он.Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html

https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html

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в мире, украина, киев, франция, джон миршаймер, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, чикагский университет, нато, политика