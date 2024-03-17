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"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 17.03.2024
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12:37 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине
"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине
Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:37
2024-03-17T12:37
в мире
украина
киев
франция
джон миршаймер
эммануэль макрон
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евросоюз
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.&quot;Думаю, многим уже становится предельно ясно, что Украина проиграет войну. Это можно обсудить, поскольку это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию&quot;, — указал эксперт.Миршаймер также отметил ужасное состояние европейских армий, подчеркнув, что войска стран ЕС никак не смогут помочь Украине.&quot;Это огромная проблема для Запада&quot;, — резюмировал он.Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
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в мире, украина, киев, франция, джон миршаймер, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, чикагский университет, нато, политика
В мире, Украина, Киев, Франция, Джон Миршаймер, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, Чикагский университет, НАТО, Политика
"Сомнений нет". В США неожиданно высказались об Украине

Миршаймер: никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от поражения

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Никакая новая стратегия Запада не спасет Украину от неизбежного поражения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.
«

"Думаю, многим уже становится предельно ясно, что Украина проиграет войну. Это можно обсудить, поскольку это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию", — указал эксперт.

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Миршаймер также отметил ужасное состояние европейских армий, подчеркнув, что войска стран ЕС никак не смогут помочь Украине.
«

"Это огромная проблема для Запада", — резюмировал он.

Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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В миреУкраинаКиевФранцияДжон МиршаймерЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕвросоюзЧикагский университетНАТОПолитика
 
 
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