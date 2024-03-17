https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ - РИА Новости, 17.03.2024
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать поставлять Украине оружие, отвечая на его слова о... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:52
2024-03-17T11:52
2024-03-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать поставлять Украине оружие, отвечая на его слова о прекращении огня во время Олимпийских игр."Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений (Киеву. — Прим. ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм", — сказала она РИА Новости.Дипломат также посоветовала Макрону выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта."От слова Франции наверняка там много зависит", — заметила Захарова.Накануне Макрон заявил в интервью украинским СМИ, что Париж предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.Олимпиада будет проходить с конца июля по середину августа этого года.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле подчеркивали, что накачивание соседней республики вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240317/frantsiya-1933650664.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
МИД призвал Макрона прекратить вооружать Киев после его слов о перемирии на ОИ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать поставлять Украине оружие, отвечая на его слова о прекращении огня во время Олимпийских игр.
«
"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений (Киеву. — Прим. ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм", — сказала она РИА Новости.
Для Европы война против России становится неизбежной
Дипломат также посоветовала Макрону выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта.
"От слова Франции
наверняка там много зависит", — заметила Захарова.
Накануне Макрон заявил в интервью украинским СМИ, что Париж предложит России
прекращение огня на Украине
на время Олимпийских игр.
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Олимпиада будет проходить с конца июля по середину августа этого года.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле подчеркивали, что накачивание соседней республики вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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