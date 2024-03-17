https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html

В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ

В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ - РИА Новости, 17.03.2024

В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать поставлять Украине оружие, отвечая на его слова о... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:52

2024-03-17T11:52

2024-03-17T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать поставлять Украине оружие, отвечая на его слова о прекращении огня во время Олимпийских игр."Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений (Киеву. — Прим. ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм", — сказала она РИА Новости.Дипломат также посоветовала Макрону выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта."От слова Франции наверняка там много зависит", — заметила Захарова.Накануне Макрон заявил в интервью украинским СМИ, что Париж предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.Олимпиада будет проходить с конца июля по середину августа этого года.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле подчеркивали, что накачивание соседней республики вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240317/frantsiya-1933650664.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова