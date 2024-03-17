https://ria.ru/20240317/ukraina-1933621986.html

Украине не хватает людей на фронте, заявил экс-глава ЦРУ

Украине не хватает людей на фронте, заявил экс-глава ЦРУ - РИА Новости, 17.03.2024

Украине не хватает людей на фронте, заявил экс-глава ЦРУ

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете la Stampa заявил, что помимо оружия и боеприпасов Украине не хватает людей на фронте, Киев должен пересмотреть... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:11

2024-03-17T10:11

2024-03-17T18:54

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александр сырский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете la Stampa заявил, что помимо оружия и боеприпасов Украине не хватает людей на фронте, Киев должен пересмотреть правила призыва в армию.На вопрос журналиста итальянской газеты la Stampa о том, чего Украине не хватает помимо оружия и боеприпасов, Петреус заявил, что мужчин на фронте. "Киевский парламент и руководство (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу. Передний край украинской обороны состоит из солдат, средний возраст которых превышает 40 лет. Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решен быстро", — заявил экс-глава ЦРУ в интервью.Газета Financial Times 13 марта писала, что украинские военные заявляют, что отсутствие ротации убивает их мотивацию и подрывает боевой дух, а из-за нехватки людей им отменяют отпуска. После чего главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации на фронте. Ранее Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки Верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html

https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, дэвид петреус, александр сырский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, партия "батькивщина"