Рейтинг@Mail.ru
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933618416.html
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 17.03.2024
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:00
2024-03-17T10:00
в мире
россия
киев
запорожская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855277288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e48353cee1efd4748d0f7095096cff4e.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров. Он не уточнил, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240317/kherson-1933614799.html
https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html
россия
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855277288_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_318e4c91788afa979fb591aea20c208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, запорожская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, Россия, Киев, Запорожская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении объектов

© AP Photo / Kateryna KlochkoПожарные ГСЧС Украины
Пожарные ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Kateryna Klochko
Пожарные ГСЧС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
"Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров.
Порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном
Вчера, 09:48
Он не уточнил, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве
15 марта, 23:56
 
В миреРоссияКиевЗапорожская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала