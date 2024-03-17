https://ria.ru/20240317/ukraina-1933618416.html

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 17.03.2024

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:00

2024-03-17T10:00

2024-03-17T10:00

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров. Он не уточнил, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240317/kherson-1933614799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, запорожская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация