Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении объектов
© AP Photo / Kateryna KlochkoПожарные ГСЧС Украины
© AP Photo / Kateryna Klochko
Пожарные ГСЧС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
"Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров.
Он не уточнил, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.