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В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 17.03.2024
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08:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933597541.html
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 17.03.2024
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области
Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:20
2024-03-17T08:20
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
украина
одесский район
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. "В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, там добавляется, что на утро пожары были ликвидированы. Украинские СМИ в ночь на воскресенье сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931986263.html
одесская область
украина
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в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина, одесский район
В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Одесский район
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области

В ВСУ заявили о повреждении промышленных зданий в Одесской области

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные на месте удара в Николаеве
Украинские пожарные на месте удара в Николаеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные на месте удара в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга страны.
Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, там добавляется, что на утро пожары были ликвидированы.
Украинские СМИ в ночь на воскресенье сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги.
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В миреОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаОдесский район
 
 
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