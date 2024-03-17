https://ria.ru/20240317/ukraina-1933597541.html

В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области

В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 17.03.2024

В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области

Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:20

2024-03-17T08:20

2024-03-17T08:20

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

украина

одесский район

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. "В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, там добавляется, что на утро пожары были ликвидированы. Украинские СМИ в ночь на воскресенье сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931986263.html

одесская область

украина

одесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина, одесский район