https://ria.ru/20240317/ukraina-1933597541.html
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 17.03.2024
В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области
Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:20
2024-03-17T08:20
2024-03-17T08:20
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пожары произошли на двух предприятиях в Одесской области на юге Украины после взрывов, повреждены промышленные здания, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. "В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, там добавляется, что на утро пожары были ликвидированы. Украинские СМИ в ночь на воскресенье сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931986263.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ВСУ заявили о взрывах в Одесской области
В ВСУ заявили о повреждении промышленных зданий в Одесской области