https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html

Спикер группировки ВСУ впал в уныние и ушел в отставку

Спикер группировки ВСУ впал в уныние и ушел в отставку - РИА Новости, 17.03.2024

Спикер группировки ВСУ впал в уныние и ушел в отставку

Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил в Facebook* об уходе в отставку. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:42

2024-03-17T06:42

2024-03-17T10:30

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил в Facebook* об уходе в отставку.Лиховой регулярно выступал с заявлениями о положении группировки, в том числе во время боев за Авдеевку."Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"…", — написал он, сообщив, что возвращается к выполнению "повседневных обязанностей".По словам Лихового, "на высокой должности" он не узнал "много нового"."Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда", — заявил экс-спикер.Также Лиховой посоветовал "помнить и учитывать", что укрепления и оружие "не воюют сами по себе", а "судьба всех нас в тылу" зависит от солдат на передовой, "которых становится все меньше". В этой связи он упомянул тех, кто "абстрагируется" и "избегает блокпостов, ТЦК (военкоматов – ред.)".В понедельник американская газета Washington Post сообщила в том числе со ссылкой на Лихового, что российские планирующие бомбы сыграли важную роль при освобождении Авдеевки в ДНР. Как писало издание, Лиховой указывал на "очень высокую разрушительную силу" этих боеприпасов.Накануне стало известно об отставке советника командования ВВС Украины Юрия Игната, возглавлявшего пресс-службу командования с 2018 года. Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что Игнат переходит на работу на другом направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

https://ria.ru/20240315/general-1933351848.html

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в мире, авдеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины