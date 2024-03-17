https://ria.ru/20240317/uchastki-1933779043.html
В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах
В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах
Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:01
2024-03-17T20:01
2024-03-17T20:01
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования на выборах президента России. Голосование шло три дня, оно началось 15 марта, а основным днем стало 17 марта. В столице было предусмотрено 2,2 тысячи участков. Они работали с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00. Несколько участков было размещено в больницах и СИЗО, а 17 марта два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели могли проголосовать традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ было предусмотрено 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположились в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки есть на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работали они также по стандартному графику – с 8.00 до 20.00. Все УИКи были обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций было подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% участковых избирательных комиссий (2668 УИК) были оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах
В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования на выборах президента России.
Голосование шло три дня, оно началось 15 марта, а основным днем стало 17 марта. В столице было предусмотрено 2,2 тысячи участков. Они работали с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00.
Выборы президента России в Москве
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
1 из 12
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
2 из 12
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
3 из 12
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
4 из 12
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
5 из 12
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
6 из 12
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
7 из 12
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
8 из 12
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
9 из 12
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
10 из 12
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
11 из 12
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
12 из 12
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
1 из 12
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
2 из 12
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
3 из 12
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
4 из 12
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
5 из 12
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
6 из 12
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
7 из 12
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
8 из 12
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
9 из 12
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
10 из 12
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
11 из 12
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
12 из 12
Несколько участков было размещено в больницах и СИЗО, а 17 марта два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
На участках избиратели могли проголосовать традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, электронно с использованием терминалов электронного голосования.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
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На территории Подмосковья
в ходе выборов президента РФ было предусмотрено 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположились в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки есть на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево
и Жуковский
, работали они также по стандартному графику – с 8.00 до 20.00.
Все УИКи были обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций было подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% участковых избирательных комиссий (2668 УИК) были оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом
". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).
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