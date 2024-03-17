https://ria.ru/20240317/uchastki-1933779043.html

В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах

В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве закрылись избирательные участки для голосования на выборах

Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:01

2024-03-17T20:01

2024-03-17T20:01

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования на выборах президента России. Голосование шло три дня, оно началось 15 марта, а основным днем стало 17 марта. В столице было предусмотрено 2,2 тысячи участков. Они работали с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00. Несколько участков было размещено в больницах и СИЗО, а 17 марта два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели могли проголосовать традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ было предусмотрено 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположились в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки есть на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работали они также по стандартному графику – с 8.00 до 20.00. Все УИКи были обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций было подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% участковых избирательных комиссий (2668 УИК) были оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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