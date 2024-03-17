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Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:17 17.03.2024 (обновлено: 16:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/uchastki-1933725873.html
Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах
Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах - РИА Новости, 17.03.2024
Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах
Избирательные участки после трехдневного голосования на выборах президента РФ в 20.00 (16.00 мск) воскресенья закрылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:17
2024-03-17T16:23
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алтайский край
кемеровская область
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933707927_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_5ac9463c81aadfdf9e45faaa7c4ddeb0.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки после трехдневного голосования на выборах президента РФ в 20.00 (16.00 мск) воскресенья закрылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува. В Красноярском крае, где с 15 марта по 17 марта работал 2071 избирательный участок, явка, по данным на 15.00 (11.00 мск) итогового дня голосования, составила 71,27%. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет ‪2 029 325‬ человек. В Хакасии голосование проводили 375 участковых избирательных комиссий. Явка на 18.00 местного времени воскресенья (14.00 мск) составила 69,41%. Численность избирателей в республике составляет ‪395 078‬ человек. В Туве выборы прошли на 187 участках. Все они также завершили свою работу в 20.00 (16.00 мск) воскресенья. Явка избирателей в регионе, по данным на 18.00 местного времени третьего дня голосования, превысила 94%. По состоянию на 1 января 2024 года, численность избирателей в республике составляет ‪206 030‬ человек. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков. Явка избирателей на 13.00 мск третьего итогового дня голосования составила 91,29%. Всего свой голос на выборах могут отдать ‪1 905 832‬ избирателя. В Томской области на выборах президента России работали 747 избирательных участков. Также в регионе с 15 по 17 марта можно было проголосовать дистанционно, предварительно зарегистрировавшись. Явка избирателей на 18.00 местного времени воскресенья с учётом ДЭГ составила 58,22%. Всего в выборах в Томской области могли принять участие ‪752 604‬ избирателя. В Новосибирской области для организации голосования было образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применялись на 375 избирательных участках. Явка избирателей в регионе на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня голосования составила 56,25%. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 ‪175 076‬ человек. В Алтайском крае двери для избирателей в течение трех дней открывал 1701 избирательный участок. Проголосовать здесь также можно было с использованием дистанционного электронного голосования. Явка избирателей на 15.00 местного времени воскресенья превысила 55%. Общая численность избирателей составляет ‪1 756 560‬ человек. В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента было открыто 235 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано ‪163 584‬ избирателей. Явка на 18.00 местного времени итогового дня голосования составила 69,58%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html
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политика, россия, алтайский край, кемеровская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алтайский край, Кемеровская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах

Участки для голосования на выборах закрылись в восьми сибирских регионах

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024
Подсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки после трехдневного голосования на выборах президента РФ в 20.00 (16.00 мск) воскресенья закрылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува.
В Красноярском крае, где с 15 марта по 17 марта работал 2071 избирательный участок, явка, по данным на 15.00 (11.00 мск) итогового дня голосования, составила 71,27%. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет ‪2 029 325‬ человек.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
Вчера, 13:05
В Хакасии голосование проводили 375 участковых избирательных комиссий. Явка на 18.00 местного времени воскресенья (14.00 мск) составила 69,41%. Численность избирателей в республике составляет ‪395 078‬ человек.
В Туве выборы прошли на 187 участках. Все они также завершили свою работу в 20.00 (16.00 мск) воскресенья. Явка избирателей в регионе, по данным на 18.00 местного времени третьего дня голосования, превысила 94%. По состоянию на 1 января 2024 года, численность избирателей в республике составляет ‪206 030‬ человек.
В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков. Явка избирателей на 13.00 мск третьего итогового дня голосования составила 91,29%. Всего свой голос на выборах могут отдать ‪1 905 832‬ избирателя.
В Томской области на выборах президента России работали 747 избирательных участков. Также в регионе с 15 по 17 марта можно было проголосовать дистанционно, предварительно зарегистрировавшись. Явка избирателей на 18.00 местного времени воскресенья с учётом ДЭГ составила 58,22%. Всего в выборах в Томской области могли принять участие ‪752 604‬ избирателя.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
В Новосибирской области для организации голосования было образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применялись на 375 избирательных участках. Явка избирателей в регионе на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня голосования составила 56,25%. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 ‪175 076‬ человек.
В Алтайском крае двери для избирателей в течение трех дней открывал 1701 избирательный участок. Проголосовать здесь также можно было с использованием дистанционного электронного голосования. Явка избирателей на 15.00 местного времени воскресенья превысила 55%. Общая численность избирателей составляет ‪1 756 560‬ человек.
В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента было открыто 235 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано ‪163 584‬ избирателей. Явка на 18.00 местного времени итогового дня голосования составила 69,58%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Артисты местного театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах американских политиков Джо Байдена и Дональда Трампа
"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье
Вчера, 15:57
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлтайский крайКемеровская областьНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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