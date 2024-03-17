https://ria.ru/20240317/uchastki-1933725873.html

Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах

Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах - РИА Новости, 17.03.2024

Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах

Избирательные участки после трехдневного голосования на выборах президента РФ в 20.00 (16.00 мск) воскресенья закрылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:17

2024-03-17T16:17

2024-03-17T16:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

алтайский край

кемеровская область

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки после трехдневного голосования на выборах президента РФ в 20.00 (16.00 мск) воскресенья закрылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува. В Красноярском крае, где с 15 марта по 17 марта работал 2071 избирательный участок, явка, по данным на 15.00 (11.00 мск) итогового дня голосования, составила 71,27%. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет ‪2 029 325‬ человек. В Хакасии голосование проводили 375 участковых избирательных комиссий. Явка на 18.00 местного времени воскресенья (14.00 мск) составила 69,41%. Численность избирателей в республике составляет ‪395 078‬ человек. В Туве выборы прошли на 187 участках. Все они также завершили свою работу в 20.00 (16.00 мск) воскресенья. Явка избирателей в регионе, по данным на 18.00 местного времени третьего дня голосования, превысила 94%. По состоянию на 1 января 2024 года, численность избирателей в республике составляет ‪206 030‬ человек. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков. Явка избирателей на 13.00 мск третьего итогового дня голосования составила 91,29%. Всего свой голос на выборах могут отдать ‪1 905 832‬ избирателя. В Томской области на выборах президента России работали 747 избирательных участков. Также в регионе с 15 по 17 марта можно было проголосовать дистанционно, предварительно зарегистрировавшись. Явка избирателей на 18.00 местного времени воскресенья с учётом ДЭГ составила 58,22%. Всего в выборах в Томской области могли принять участие ‪752 604‬ избирателя. В Новосибирской области для организации голосования было образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применялись на 375 избирательных участках. Явка избирателей в регионе на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня голосования составила 56,25%. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 ‪175 076‬ человек. В Алтайском крае двери для избирателей в течение трех дней открывал 1701 избирательный участок. Проголосовать здесь также можно было с использованием дистанционного электронного голосования. Явка избирателей на 15.00 местного времени воскресенья превысила 55%. Общая численность избирателей составляет ‪1 756 560‬ человек. В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента было открыто 235 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано ‪163 584‬ избирателей. Явка на 18.00 местного времени итогового дня голосования составила 69,58%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

россия

алтайский край

кемеровская область

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политика, россия, алтайский край, кемеровская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф