https://ria.ru/20240317/uchastki-1933702599.html
Избирательные участки в ДНР завершили работу
Избирательные участки в ДНР завершили работу - РИА Новости, 17.03.2024
Избирательные участки в ДНР завершили работу
В ДНР в 15.00 мск завершили свою работу все 626 избирательных участков, а также 55 временных участков, организованных в основном в больницах и СИЗО, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:07
2024-03-17T15:07
2024-03-17T15:07
выборы президента россии — 2024
донецкая народная республика
владимир высоцкий (автор песен)
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933489660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c891dafd274d46ee8bca16b4f20f3c3c.jpg
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В ДНР в 15.00 мск завершили свою работу все 626 избирательных участков, а также 55 временных участков, организованных в основном в больницах и СИЗО, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас 15.00, участок закрыт и начнётся процедура подсчета голосов, которая состоит из погашения бюллетеней, обработки бюллетеней тех, кто проголосовал сегодня на дому. Затем переходим к работе со списком, а после этого вскрываем сейф-пакеты, которые были на досрочном голосовании и сейф-пакеты с бюллетенями стационарных ящиков", - рассказала агентству председатель участковой избирательной комиссии №343 Ольга Усатюк. Голосование в Донецкой Народной Республике заканчивается раньше согласно решению ИК ДНР, принятому на основании постановления ЦИК РФ об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12.00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил ранее в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933489660_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_23baad91080e737d54a8f8c66f773b50.jpg
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T15:07
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), россия, политика
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия, Политика
Избирательные участки в ДНР завершили работу
Избирательные участки в ДНР, включая временные, завершили свою работу
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В ДНР в 15.00 мск завершили свою работу все 626 избирательных участков, а также 55 временных участков, организованных в основном в больницах и СИЗО, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас 15.00, участок закрыт и начнётся процедура подсчета голосов, которая состоит из погашения бюллетеней, обработки бюллетеней тех, кто проголосовал сегодня на дому. Затем переходим к работе со списком, а после этого вскрываем сейф-пакеты, которые были на досрочном голосовании и сейф-пакеты с бюллетенями стационарных ящиков", - рассказала агентству председатель участковой избирательной комиссии №343 Ольга Усатюк.
Выборы президента России в новых регионах
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
1 из 8
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
2 из 8
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
3 из 8
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
4 из 8
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
5 из 8
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
6 из 8
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
7 из 8
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
8 из 8
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
1 из 8
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
2 из 8
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
3 из 8
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
4 из 8
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
5 из 8
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
6 из 8
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
7 из 8
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
8 из 8
Голосование в Донецкой Народной Республике
заканчивается раньше согласно решению ИК ДНР, принятому на основании постановления ЦИК РФ об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд.
Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12.00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил ранее в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий
.
Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.