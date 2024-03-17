https://ria.ru/20240317/turkmeniya-1933593584.html
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:03
2024-03-17T07:03
2024-03-17T12:35
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск. Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск). На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке. Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933510795.html
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933520089.html
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россия, туркмения, ашхабад, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Туркмения, Ашхабад, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении.
Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск.
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Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде
, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары
, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск).
На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке.
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Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
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