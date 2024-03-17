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В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:03 17.03.2024 (обновлено: 12:35 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/turkmeniya-1933593584.html
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:03
2024-03-17T12:35
выборы президента россии — 2024
россия
туркмения
ашхабад
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск. Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск). На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке. Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933510795.html
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933520089.html
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россия, туркмения, ашхабад, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Туркмения, Ашхабад, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России

В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России

© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Туркменистане/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении.
Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова
16 марта, 16:18
Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск).
На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
Вчера, 06:06
Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом
16 марта, 16:58
 
Выборы президента России — 2024РоссияТуркменияАшхабадЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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