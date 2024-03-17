https://ria.ru/20240317/tsivilev-1933756351.html

Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента

Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента - РИА Новости, 17.03.2024

Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента, явка на выборах в Кузбассе... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:05

2024-03-17T18:05

2024-03-17T18:05

политика

россия

кемеровская область

сергей цивилев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента, явка на выборах в Кузбассе превысила 94%. "На выборах президента России мы все снова продемонстрировали единство и сплоченность. Спасибо всем, кто обеспечил безопасность и прозрачность проведения голосования. Это члены избирательной комиссии и наблюдатели, правоохранительные органы. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто организовал культурную программу, работу медиков, торговое обслуживание. Кузбасс с честью выдержал этот серьезный экзамен. Спасибо каждому, кто выполнил свой долг и проголосовал. Благодаря нашей сплоченности страна сохранит курс на развитие и станет еще сильнее. Общими усилиями мы сделаем Россию сильной, процветающей, сбережем наши традиции и ценности", – сказал в видеообращении Сергей Цивилев.Глава Кузбасса уточнил, что явка на выборах превысила 94%. "Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения". На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933752169.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф