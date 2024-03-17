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Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента - РИА Новости, 17.03.2024
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18:05 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tsivilev-1933756351.html
Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента
Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента - РИА Новости, 17.03.2024
Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента, явка на выборах в Кузбассе... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:05
2024-03-17T18:05
политика
россия
кемеровская область
сергей цивилев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента, явка на выборах в Кузбассе превысила 94%. "На выборах президента России мы все снова продемонстрировали единство и сплоченность. Спасибо всем, кто обеспечил безопасность и прозрачность проведения голосования. Это члены избирательной комиссии и наблюдатели, правоохранительные органы. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто организовал культурную программу, работу медиков, торговое обслуживание. Кузбасс с честью выдержал этот серьезный экзамен. Спасибо каждому, кто выполнил свой долг и проголосовал. Благодаря нашей сплоченности страна сохранит курс на развитие и станет еще сильнее. Общими усилиями мы сделаем Россию сильной, процветающей, сбережем наши традиции и ценности", – сказал в видеообращении Сергей Цивилев.Глава Кузбасса уточнил, что явка на выборах превысила 94%. "Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения". На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ

Цивилев поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале поблагодарил жителей Кузбасса, пришедших на выборы президента, явка на выборах в Кузбассе превысила 94%.
"На выборах президента России мы все снова продемонстрировали единство и сплоченность. Спасибо всем, кто обеспечил безопасность и прозрачность проведения голосования. Это члены избирательной комиссии и наблюдатели, правоохранительные органы. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто организовал культурную программу, работу медиков, торговое обслуживание. Кузбасс с честью выдержал этот серьезный экзамен. Спасибо каждому, кто выполнил свой долг и проголосовал. Благодаря нашей сплоченности страна сохранит курс на развитие и станет еще сильнее. Общими усилиями мы сделаем Россию сильной, процветающей, сбережем наши традиции и ценности", – сказал в видеообращении Сергей Цивилев.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента
Вчера, 17:49
Глава Кузбасса уточнил, что явка на выборах превысила 94%.
"Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев.
В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает "Центр общественного наблюдения".
На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации
Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента
15 марта, 06:05
 
ПолитикаРоссияКемеровская областьСергей ЦивилевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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