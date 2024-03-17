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Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:59 17.03.2024 (обновлено: 00:03 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/tsik-1933843578.html
Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года
Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года
Явка на выборах президента РФ на открытых в Турции участках превысила почти в три раза показатели 2018 года, проголосовали более 14 тысяч человек, следует из... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:59
2024-03-18T00:03
политика
выборы президента россии — 2024
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Явка на выборах президента РФ на открытых в Турции участках превысила почти в три раза показатели 2018 года, проголосовали более 14 тысяч человек, следует из подсчетов РИА Новости на основании данных от дипмиссий.Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Стамбуле, Анталье, Трабзоне, также были организованы досрочные голосования. В Стамбуле и Анталье очередь из желающих проголосовать растянулась на сотни метров, голосовали не только постоянно проживающие в стране, но и прибывшие на отдых туристы.В Анталье, Аланье, Кемере и Мармарисе проголосовали 2675 человек, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В Стамбуле и Бурсе проголосовали 2980 человек, сообщили в генконсульстве в Стамбуле.Что касается столицы Турции, то всего в Анкаре, Измире и на стройплощадке АЭС "Аккую" проголосовало 8405 человек, сообщили в посольстве.Таким образом, в совокупности на участки пришли более 14,4 тысячи человек.В 2018 году в выборах президента РФ на территории Турции приняли участие более 5,5 тысячи граждан России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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РИА Новости
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политика
Политика, Выборы президента России — 2024
Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года

Явка на участках в Турции почти в три раза превысила показатели 2018 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Явка на выборах президента РФ на открытых в Турции участках превысила почти в три раза показатели 2018 года, проголосовали более 14 тысяч человек, следует из подсчетов РИА Новости на основании данных от дипмиссий.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Стамбуле, Анталье, Трабзоне, также были организованы досрочные голосования. В Стамбуле и Анталье очередь из желающих проголосовать растянулась на сотни метров, голосовали не только постоянно проживающие в стране, но и прибывшие на отдых туристы.
В Анталье, Аланье, Кемере и Мармарисе проголосовали 2675 человек, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
В Стамбуле и Бурсе проголосовали 2980 человек, сообщили в генконсульстве в Стамбуле.
Что касается столицы Турции, то всего в Анкаре, Измире и на стройплощадке АЭС "Аккую" проголосовало 8405 человек, сообщили в посольстве.
Таким образом, в совокупности на участки пришли более 14,4 тысячи человек.
В 2018 году в выборах президента РФ на территории Турции приняли участие более 5,5 тысячи граждан России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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