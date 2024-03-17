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Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР - РИА Новости, 17.03.2024
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10:04 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tsar-1933619356.html
Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР
Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР - РИА Новости, 17.03.2024
Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР
Банги призывает российских инвесторов вкладывать в развитие животноводства и сельского хозяйства в Центральноафриканской республике, эта отрасль позволит... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:04
2024-03-17T10:04
экономика
банги
цар
феликс молуа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги призывает российских инвесторов вкладывать в развитие животноводства и сельского хозяйства в Центральноафриканской республике, эта отрасль позволит экономике ЦАР развиваться, заявил РИА Новости премьер-министр этой африканской страны Феликс Молуа. По словам премьера, животноводство и сельское хозяйство являются для его государства отраслью, которая может дать импульс развитию экономики. "Поэтому мы собираемся усиленно работать над улучшением деловой среды, продвигать инвесторов внутри страны и привлекать их из-за рубежа, поэтому я обращаюсь к инвесторам из Российской Федерации с призывом прийти и помочь нам меняться к лучшему, создать рабочие места для молодежи", - сказал Молуа в беседе с агентством.
https://ria.ru/20240311/tsar-1932235584.html
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экономика, банги, цар, феликс молуа
Экономика, Банги, ЦАР, Феликс Молуа
Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР

В Банги призвали россиян инвестировать в сельское хозяйство ЦАР

© AP Photo / Adrienne SurprenantЦентральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Центральноафриканская Республика. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги призывает российских инвесторов вкладывать в развитие животноводства и сельского хозяйства в Центральноафриканской республике, эта отрасль позволит экономике ЦАР развиваться, заявил РИА Новости премьер-министр этой африканской страны Феликс Молуа.
По словам премьера, животноводство и сельское хозяйство являются для его государства отраслью, которая может дать импульс развитию экономики.
"Поэтому мы собираемся усиленно работать над улучшением деловой среды, продвигать инвесторов внутри страны и привлекать их из-за рубежа, поэтому я обращаюсь к инвесторам из Российской Федерации с призывом прийти и помочь нам меняться к лучшему, создать рабочие места для молодежи", - сказал Молуа в беседе с агентством.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России
11 марта, 09:56
 
ЭкономикаБангиЦАРФеликс Молуа
 
 
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