https://ria.ru/20240317/tsar-1933619356.html

Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР

Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР - РИА Новости, 17.03.2024

Россиян призвали инвестировать в сельское хозяйство ЦАР

Банги призывает российских инвесторов вкладывать в развитие животноводства и сельского хозяйства в Центральноафриканской республике, эта отрасль позволит... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:04

2024-03-17T10:04

2024-03-17T10:04

экономика

банги

цар

феликс молуа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807135523_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_e0952bda7bf28c3f2494dd2d3a2513ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги призывает российских инвесторов вкладывать в развитие животноводства и сельского хозяйства в Центральноафриканской республике, эта отрасль позволит экономике ЦАР развиваться, заявил РИА Новости премьер-министр этой африканской страны Феликс Молуа. По словам премьера, животноводство и сельское хозяйство являются для его государства отраслью, которая может дать импульс развитию экономики. "Поэтому мы собираемся усиленно работать над улучшением деловой среды, продвигать инвесторов внутри страны и привлекать их из-за рубежа, поэтому я обращаюсь к инвесторам из Российской Федерации с призывом прийти и помочь нам меняться к лучшему, создать рабочие места для молодежи", - сказал Молуа в беседе с агентством.

https://ria.ru/20240311/tsar-1932235584.html

банги

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, банги, цар, феликс молуа