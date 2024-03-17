https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html
Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft
Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft - РИА Новости, 17.03.2024
Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft
Банги не располагает свидетельствами, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в Центральноафриканской Республике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:13
2024-03-17T08:13
2024-03-17T08:23
в мире
банги
феликс молуа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги не располагает свидетельствами, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в Центральноафриканской Республике, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Ранее радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщала, что "представители охранной компании Bancroft" якобы находятся в ЦАР и намерены предложить свои услуги властям республике. В фирме заявили РИА Новости, что в ЦАР сейчас персонала Bancroft нет, и компанию некорректно называть ЧВК, так как она не предоставляет охранников, личную охрану, не осуществляет конвоирование и другую работу, типичную для "охранных компаний", не отправляет людей для участия в военных действиях, как это делают ЧВК. "Насколько мне известно, я могу вам сказать, что нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого. Но я вас уверяю, к нам это не относится", - сказал Молуа. В Bancroft также ранее сообщили РИА Новости, что она не собирается конкурировать с "проектом Банги и Москвы" в сфере безопасности.
https://ria.ru/20240317/tsar-1933592403.html
https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931960027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, банги, феликс молуа
В мире, Банги, Феликс Молуа
Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft
Премьер ЦАР: данных, что американская ЧВК Bancroft хочет работать в стране, нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги не располагает свидетельствами, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в Центральноафриканской Республике, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
Ранее радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщала, что "представители охранной компании Bancroft" якобы находятся в ЦАР и намерены предложить свои услуги властям республике. В фирме заявили РИА Новости, что в ЦАР сейчас персонала Bancroft нет, и компанию некорректно называть ЧВК, так как она не предоставляет охранников, личную охрану, не осуществляет конвоирование и другую работу, типичную для "охранных компаний", не отправляет людей для участия в военных действиях, как это делают ЧВК.
"Насколько мне известно, я могу вам сказать, что нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого. Но я вас уверяю, к нам это не относится", - сказал Молуа.
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В Bancroft также ранее сообщили РИА Новости, что она не собирается конкурировать с "проектом Банги
и Москвы" в сфере безопасности.
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