https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html

Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft

Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft - РИА Новости, 17.03.2024

Премьер ЦАР рассказал о ситуации с американской ЧВК Bancroft

Банги не располагает свидетельствами, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в Центральноафриканской Республике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:13

2024-03-17T08:13

2024-03-17T08:23

в мире

банги

феликс молуа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Банги не располагает свидетельствами, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в Центральноафриканской Республике, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Ранее радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщала, что "представители охранной компании Bancroft" якобы находятся в ЦАР и намерены предложить свои услуги властям республике. В фирме заявили РИА Новости, что в ЦАР сейчас персонала Bancroft нет, и компанию некорректно называть ЧВК, так как она не предоставляет охранников, личную охрану, не осуществляет конвоирование и другую работу, типичную для "охранных компаний", не отправляет людей для участия в военных действиях, как это делают ЧВК. "Насколько мне известно, я могу вам сказать, что нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого. Но я вас уверяю, к нам это не относится", - сказал Молуа. В Bancroft также ранее сообщили РИА Новости, что она не собирается конкурировать с "проектом Банги и Москвы" в сфере безопасности.

https://ria.ru/20240317/tsar-1933592403.html

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931960027.html

банги

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, банги, феликс молуа