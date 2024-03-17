https://ria.ru/20240317/tsar-1933556733.html

Феликс Молуа: ЦАР приглашает инвесторов из России в свой аграрный сектор

Феликс Молуа: ЦАР приглашает инвесторов из России в свой аграрный сектор - РИА Новости, 17.03.2024

Феликс Молуа: ЦАР приглашает инвесторов из России в свой аграрный сектор

Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление спокойствия в Центральноафриканской республике, власти страны не против увеличить их... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:00

2024-03-17T12:00

2024-03-17T14:00

интервью

цар

феликс молуа

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Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление спокойствия в Центральноафриканской республике, власти страны не против увеличить их количество на территории государства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. В беседе с агентством он рассказал, где состоится первое заседание совместного российско-центральноафриканского комитета по развитию, и какой опыт хотела бы перенять его страна у России. Премьер-министр официально прокомментировал сообщения о намерениях американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР, а также поблагодарил российскую сторону за обещанные Москвой поставки пшеницы.– В настоящее время вы находитесь с рабочим визитом в России, у вас было много контактов с российской стороной. Какие есть договоренности, и каков итог вашего пребывания?– Сначала я бы хотел от лица президента республики, главы государства, профессора Фостена-Арканжа Туадеры, от имени правительства, которое я возглавляю, и центральноафриканского народа сердечно поблагодарить власти Российской Федерации за то, что нашли время, и особенно за оказанный мне и моей делегации теплый и братский прием. Нам оказали честь, несмотря на сложное время. Сейчас, в разгар избирательной кампании, вы знаете, не просто собрать представителей власти. Но возможность отчасти нашлась, и мы смогли провести переговоры. Поэтому я от чистого сердца благодарен.Этот визит, как я и говорил, стал продолжением работы наших лидеров: его превосходительства президента России Владимира Путина и профессора Фостена-Арканжа Туадеры, который находится в постоянном контакте и принимает целый ряд мер в рамках нашего сотрудничества. Поэтому я бы хотел продолжить эту линию, изучить, есть ли еще какие-то перспективы, особенно в том, что касается новых форматов партнерства, которые мы разрабатываем, а также в рамках нашей программы национального развития. Хотелось бы понять, есть ли еще то, над чем можно поработать. В любом случае, я это очень ценю, считаю, что это на самом деле успех, так как в ходе обсуждений с российской делегацией мы пришли к определенному выводу: мы все подтвердили решимость двигаться вперед.Мы дали оценку вопросу безопасности. Пользуясь возможностью, я благодарю власти (России – ред.), которые через российских инструкторов неустанно работали вместе с нашими силами обороны и безопасности, в настоящее время эти усилия позволили восстановить спокойствие. Раньше говорили, что Центральноафриканская республика ограничивалась Банги, но сегодня уже никто так не может заявить. У нас есть полноценный государственный аппарат, который работает на территории всей страны. Сегодня мы делаем все, чтобы население вносило свой вклад в развитие нашего государства.Итак, мы пришли к решению учредить совместный комитет по решению вопросов развития. Сегодня президента интересует проведение реформ в нашей стране, чтобы условия жизни центральноафриканцев улучшались. Мы обсудили сразу несколько направлений. Есть реальные возможности, которые можно использовать. Я уеду крайне довольным качеством переговоров с российским властями.- Говоря о совместном комитете, когда может пройти его первое собрание? В Банги или Москве?– Я общался с представителем МИД, который передал приветствие нашему министру иностранных дел, и он сообщил мне, что его (первое собрание комитета – ред.) здесь ожидает министр Лавров. Теперь задача проинформировать главу государства, чтобы он изучил, какие нужно принять меры для того, чтобы процесс формирования комитета прошел как можно быстрее, потому что он также является частью этого комитета. Думаю, что это (первое собрание комитета – ред.) станет возможностью обсудить с министром иностранных дел Российской Федерации то, как можно быстрее перейти к конкретным действиям.– Что касается экономического сотрудничества с Россией, в какие ключевые отрасли вы бы хотели призвать россиян инвестировать?– Нужно приветствовать инициативу президента Владимира Путина поставить пшеницу в ЦАР, это внесет огромный вклад в улучшение условий жизни в стране. Эта пшеница уже перерабатывается в муку, я убежден, что мешки с ней прибудут в Банги и помогут облегчить доступ населения к этому продукту, который для нас жизненно важен. Это позволит бедным домохозяйствам получить хлеб для своих детей. Это жест, который следует приветствовать.Мы обсуждали и вопросы сельского хозяйства. Существует несколько направлений: сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика. Агропромышленный сектор, как всегда говорил наш глава государства, является катализатором развития. Знаете, у нас более 15 миллионов гектаров земли, пригодной для возделывания, из них эксплуатируется около 1%. Это значит, что есть огромные возможности. Для нас животноводство и сельское хозяйство являются отраслью, которая может дать импульс развитию экономики. Поэтому мы собираемся усиленно работать над улучшением деловой среды, продвигать инвесторов внутри страны и привлекать их из-за рубежа, поэтому я обращаюсь к инвесторам из Российской Федерации с призывом прийти и помочь нам меняться к лучшему, создать рабочие места для молодежи.Как вы знаете, молодые люди составляют значительную часть населения, а это способ предоставить им возможности, дать им надежду. Так мы можем избежать манипуляций со стороны вооруженных группировок этими ребятами. Это один из вопросов, который мы обсуждали.Есть и вопросы энергетики. У России есть опыт в этой области, мы хотели бы, чтобы он был нам доступен. Вот и все, мы обсудили множество вопросов. По итогу, есть много возможностей сразу в нескольких отраслях, особенно на основе нашей новой национальной программы развития, которая рассчитана на шесть лет. Она должна быть в центре дискуссий. Представители властей, с которыми я проводил переговоры, запросили копию этой программы, которая определяет наши приоритеты и становится основой диалога.– Существуют ли какие-то стимулирующие меры или намерения их создать для российских компаний, желающих принять участие в проектах в ЦАР?– Я вас уверяю, что правительство сделает все возможное, чтобы желающие выйти на рынок страны инвесторы были желанными гостями. Известно, что ваша страна является передовой и очень развитой, нам нужна эта модель. Пользуясь возможностью, заявляю, что в Центральноафриканской республике есть пространство и потенциал, всем инвесторам будут рады.– Вы уже отметили работу российских военных инструкторов. Намерены ли вы поднять вопрос об увеличении их количества?– Что касается вопросов обороны… Те, кто уже там (в ЦАР – ред.), проделали необыкновенную работу и продолжают ее выполнять. Благодаря их решимости есть конкретные результаты, которые помогут воплотить в жизнь планы главы нашего государства, которые заключаются в том числе в создании гарнизонной армии.Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что, если возникнет необходимость, почему бы и нет. Для нас сегодня важно набраться сил, даже если сегодня я говорю, что ситуация с безопасностью значительно улучшилась, она все равно остается хрупкой. До сих пор присутствуют бандформирования на границах, но сегодня есть единое мнение, что привлечение этих инструкторов имело решающее значение для укрепления наших сил обороны и безопасности. Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас, я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне.– Стоит ли ожидать подписания новых контактов в сфере военно-технического сотрудничества?– Разговоры об этом продвинулись. Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше. Я знаю, что такие обсуждения идут.- Недавно миссия Кимберлийского процесса посетила ЦАР, чтобы выработать решение о снятии эмбарго на алмазы страны, которое все еще сохраняется. Отмечается, что снятие эмбарго не происходит из-за незаконной эксплуатации этих ресурсов. Что вы об этом думаете, и на каком уровне принимаются меры для полной отмены ограничений?– Это несправедливость, которую необходимо упразднить. На ЦАР распространяются ограничения Кимберлийского процесса. Это ужасно. У нас есть структура, которая работает с горнодобывающим департаментом, которая прикладывает множество усилий, но после этого всего отчеты, которые отправляются на рассмотрение Кимберлийским процессом, выходят крайне спорными. Авторы отчетов даже не приезжают в Центральноафриканскую республику. Я был удивлен, когда принял председателя этого процесса. Я очень обрадовался, когда он сказал мне, что был там в 2016 и видел, что тогда произошло, а в 2024 году, когда он вернулся, то мне заявил обратное. Было приложено столько усилий, даже он об этом себя спрашивает. Вы можете объяснить это геополитикой: стране с большим потенциалом не дают им воспользоваться.Мы надеемся, что те, кто должен работать по этому вопросу с властями Центральноафриканской республики, наконец выработают доклад, который будет соответствовать действительности. Председатель (Кимберлийского процесса – ред.) был в Банги при поддержке МИНУСКА (миссия ООН по ЦАР – ред.), посещал регионы страны, общался с жителями и делал определенные выводы. Он тогда заявил, что ошибся, что в таком темпе мы движемся лишь в сторону этих ограничений. Это в чистом виде несправедливость. Мы призываем власти Российской Федерации следить за работой, которая ведется на этом (международном – ред.) уровне, чтобы наша страна не находилась в несправедливости.– Ряд СМИ сообщали, что американская ЧВК Bancroft намерена начать работу в вашей стране. Соответствует ли это действительности? Если да, то сколько их сейчас в ЦАР, и какова сфера их деятельности?– В настоящее время сотрудничество в области безопасности с нашими союзниками очень развитое. Этому есть свидетельства. Знаете, эти сообщения вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях, этим манипулируют. Люди частенько путают друг друга. Насколько мне известно, я могу вам сказать, что нет никаких свидетельств в пользу этой частной компании, никаких. Вот и все, не думаю, что могу вам сказать что-то кроме этого. Но я вас уверяю, к нам это не относится.– Зачастую Запад использует выборы в вашем регионе для дестабилизации политической ситуации, в основном через НПО. В этом году в ЦАР пройдут муниципальные выборы. В следующем ожидаются президентские и парламентские. Готовы ли в Банги к этим выборам? Нужна ли вам поддержка ваших партнеров и будете ли вы запрещать или контролировать деятельность НПО на вашей территории?– Проблема НПО (неправительственных организаций – ред.) всегда была в центре внимания правительства. Я понимаю, что у нас было множество болезненных событий, последнее из которых мы пережили в 2012 году, что подтолкнуло некоторые НПО приехать в страну. Мы видим, что поэтому многие из этих НПО работают у нас без согласия отраслевых ведомств. По сути они выполняют работу государства. У нас есть программа, НПО отправляются туда, куда не может добраться правительство, они работают в тесном сотрудничестве с государством.Но, к сожалению, в большинстве случаев… Есть НПО, которые работают корректно, но есть и организации, у которых есть скрытие мотивы, более того, мы их осуждаем. Поэтому есть закон, который их регулирует. Большинство членов правительства осознали, что допущено множество ошибок, это заставило пересмотреть его. Продлилось это менее, чем два месяца. Мы пересмотрели указ, чтобы лучше регулировать работу НПО. Будучи министром экономики, я заявил, что мы будем запрещать НПО, которые откажутся сотрудничать с профильными ведомствами. Мы не можем работать с партнерами, если нет понимания, что они делают, нужно нести ответственность. Прозрачность требует подотчетности. Я верю, что мы сможем сотрудничать с теми, кто хорошо выполняет свою работу. Но те, кто скрывает свои истинные намерения, не сможет функционировать в ЦАР.По поводу выборов, мы движемся в этом направлении, но печально, что есть те, кто этим пользуется, чтобы выставить нам условия. Мы хотим прийти к выборам. Муниципальные выборы – инструмент местного управления для нас. Мы поддерживаем главу государства, который считает, что мы не поддадимся шантажу. Мы будем также бороться пусть и небольшими средствами при помощи наших партнеров, чтобы прийти к муниципальным выборам, которые для нас очень важны. Это я тоже обсуждал с российскими властями, которые как раз проводят выборы. Кроме того, желаю с ними удачи. Мы хотели бы увидеть, какие возможности существуют, изучить, как нас можно поддержать в этом деле.– Президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон затаил обиду на Россию, полагая, что именно Москва вытеснила Париж из Африки. Что вы думаете по этому поводу? Разделяете ли вы мнение Путина?– О чем я и говорю. Думаю, что президент Путин прав, потому что об этом говорят все. Возьмем в пример Центральноафриканскую республику. Я считаю, что ЦАР не выгнала ни одного партнера. Политика главы нашего государства заключается в том, что ЦАР открыта для всех потенциальных партнеров. В настоящее время у Франции есть присутствие в республике, у России тоже. Тут есть вопрос, как поддерживать отношения так, чтобы оба народа могли от этого выиграть. В этом-то и проблема, нельзя обладать чем-то и не делиться этим с населением. В этом парадокс.Президент Путин повторил то, что говорят многие. В случае с ЦАР, мы никого не выгоняли, сотрудничаем с теми, кто протягивает нам руку помощи, как это делает Россия, которая в трудные времена была с нами. Мы работали над сближением между нашими двумя народами, чтобы они могли от этого получать пользу. Что важно для главы государства, так это что население ЦАР должно получить доступ ко всему, что нам дал бог. Все знают, что потенциал есть, но вопрос в том, как его теперь использовать. Это самый актуальный вопрос. Мы работаем с партнерами, которые понимают эту проблему и поддерживают нас.– Господин премьер-министр, что вы можете сказать российским инвесторам, чтобы они пришли в ЦАР? Какие преференции они могут получить?– Нам сначала нужно улучить деловую среду... Мы возобновим диалог между государством и бизнесом, нужно прислушаться к ожиданиям частников и работать в этом направлении, чтобы предоставить им возможности. Мы должны также создать инфраструктуру, которая позволит им функционировать комфортно. Наше государство неплохо продвинулось в энергетической отрасли. Что касается информационно-коммуникационных технологий, то будем работать над прокладкой оптоволоконного провода. В области социальной инфраструктуры должна быть система здравоохранения, чтобы предоставить гарантии для того, чтобы к нам ехали работать.У нас есть инвестиционный кодекс. Есть закон о взаимодействии государственного и частного секторов. В этом смысле существует очень много юридических механизмов для работы с частным сектором, инвесторами. Именно они должны прийти и обеспечить нам доход, создать рабочие места. Говоря о взаимодействии частного и государственного секторов, я имею в виду создание условий, чтобы инвесторы могли спокойно работать, ведь они тоже хотят заработать. Мы неплохо продвинулись во многих сферах. Пользуясь возможностью, обращаюсь к российским инвесторам: в ЦАР есть возможности, можете прийти в любое время, и вас тепло примут.

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https://ria.ru/20240214/byudzhet-1927372779.html

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931960027.html

https://ria.ru/20240126/shkola-1923562571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, цар, феликс молуа