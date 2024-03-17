https://ria.ru/20240317/trevoga-1933701423.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2024
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской областях Украины, а также в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:05
2024-03-17T15:05
2024-03-17T15:05
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 14.52 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933597541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких регионах страны