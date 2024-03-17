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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:29
2024-03-17T06:29
2024-03-17T06:29
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в 06.10 мск был объявлен в Харьковской области, спустя минуту - в Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что
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украина, харьковская область, в мире, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу