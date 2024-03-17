https://ria.ru/20240317/tramp-1933584532.html

Трамп уверен, что вновь станет президентом США

Трамп уверен, что вновь станет президентом США - РИА Новости, 17.03.2024

Трамп уверен, что вновь станет президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T01:50

2024-03-17T01:50

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. "Я уверен, нам удастся это сделать… Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал", - сказал Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо. Он не упустил возможности покритиковать Байдена, назвав его "угрозой американской демократии". Трамп также выразил уверенность, что в распоряжении у нынешнего президента США есть "еще целая вечность, чтобы навредить своей стране". "Это - вечность, если страной управляют некомпетентные люди", - указал Трамп, поставив Байдену в упрек неразрешенный миграционный кризис на границе с Мексикой, рост инфляции в США, а также ряд других проблем. "Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена - это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся", - подчеркнул экс-президент США.

https://ria.ru/20240317/tramp-1933584214.html

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сша, огайо, мексика, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире