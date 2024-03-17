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"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США - РИА Новости, 17.03.2024
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:30
2024-03-17T01:30
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня"."Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" — это будет наименьшее из всего (что произойдет. – ред.). Это будет "кровавая баня" для страны", — приводит слова Трампа корреспондент газеты The New York Times Майкл Голд в соцсети X.Ранее Трамп заявлял, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется действующий президент Джо Байден.Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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в мире, сша, дональд трамп, огайо, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Огайо, Джо Байден
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США
Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах США ждет "кровавая баня"