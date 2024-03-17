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"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США - РИА Новости, 17.03.2024
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01:30 17.03.2024 (обновлено: 02:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/tramp-1933584214.html
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США - РИА Новости, 17.03.2024
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:30
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в мире
сша
дональд трамп
огайо
джо байден
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня"."Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" — это будет наименьшее из всего (что произойдет. – ред.). Это будет "кровавая баня" для страны", — приводит слова Трампа корреспондент газеты The New York Times Майкл Голд в соцсети X.Ранее Трамп заявлял, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется действующий президент Джо Байден.Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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в мире, сша, дональд трамп, огайо, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Огайо, Джо Байден
"Кровавая баня": Трамп сделал шокирующее заявление о США

Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах США ждет "кровавая баня"

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня".
«
"Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" — это будет наименьшее из всего (что произойдет. – ред.). Это будет "кровавая баня" для страны", — приводит слова Трампа корреспондент газеты The New York Times Майкл Голд в соцсети X.
Ранее Трамп заявлял, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется действующий президент Джо Байден.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампОгайоДжо Байден
 
 
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