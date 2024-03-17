https://ria.ru/20240317/tel-aviv-1933658586.html

В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России

В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России

Порядка 200 граждан РФ ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:35

2024-03-17T12:35

2024-03-17T14:43

выборы президента россии — 2024

в мире

израиль

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933695716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_695fc2d9839d987e1ac56743193e27aa.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Порядка 200 граждан РФ ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. У входа на этот избирательный участок очередь из избирателей образовалась еще до открытия. По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые два часа после открытия более 400 россиян проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле. В пресс-службе уточнили, что на участках в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по состоянии на 10.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали 406 россиян. В беседе с российскими журналистами посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что явка на нынешних выборах в первые часы работы участков похожа на ту, что фиксировалась на выборах в 2018 году. По его словам, тогда несколько тысяч россиян, проживающих в Израиле, пришли на избирательные участки. "Избирательные комиссии готовы, обеспечены бюллетенями. Приняты меры безопасности, поскольку выборы проходят в условиях объявленного в Израиле военного положения... Такие же меры безопасности мы вынуждены принять при организации голосования... Я уверен, что все пройдет организованно, в соответствии с законом и все российские граждане, которые находятся здесь, в Израиле, получат возможность проголосовать", - заявил Викторов. По его словам, в социальных сетях были зафиксированы случаи распространения фейковой информации с целью запутать российских соотечественников по поводу мест и времени проведения голосования. Голосование проходит в штатном режиме. Нарушений и разного рода провокаций не зафиксировано. В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Тель-Авиве Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Тель-Авиве 2024-03-17T12:35 true PT1M10S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T12:35 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, тель-авив