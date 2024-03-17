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В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:35 17.03.2024 (обновлено: 14:43 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/tel-aviv-1933658586.html
В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России
В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России
Порядка 200 граждан РФ ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:35
2024-03-17T14:43
выборы президента россии — 2024
в мире
израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Порядка 200 граждан РФ ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. У входа на этот избирательный участок очередь из избирателей образовалась еще до открытия. По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые два часа после открытия более 400 россиян проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле. В пресс-службе уточнили, что на участках в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по состоянии на 10.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали 406 россиян. В беседе с российскими журналистами посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что явка на нынешних выборах в первые часы работы участков похожа на ту, что фиксировалась на выборах в 2018 году. По его словам, тогда несколько тысяч россиян, проживающих в Израиле, пришли на избирательные участки. "Избирательные комиссии готовы, обеспечены бюллетенями. Приняты меры безопасности, поскольку выборы проходят в условиях объявленного в Израиле военного положения... Такие же меры безопасности мы вынуждены принять при организации голосования... Я уверен, что все пройдет организованно, в соответствии с законом и все российские граждане, которые находятся здесь, в Израиле, получат возможность проголосовать", - заявил Викторов. По его словам, в социальных сетях были зафиксированы случаи распространения фейковой информации с целью запутать российских соотечественников по поводу мест и времени проведения голосования. Голосование проходит в штатном режиме. Нарушений и разного рода провокаций не зафиксировано. В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html
израиль
тель-авив
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353
60
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Тель-Авиве
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Тель-Авиве
2024-03-17T12:35
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, израиль, тель-авив
Выборы президента России — 2024, В мире, Израиль, Тель-Авив
В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России

В Тель-Авиве выстроилась очередь желающих проголосовать на выборах президента РФ

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Порядка 200 граждан РФ ожидают очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.
У входа на этот избирательный участок очередь из избирателей образовалась еще до открытия.
Выборы президента России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Вчера, 12:14
По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые два часа после открытия более 400 россиян проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле.
В пресс-службе уточнили, что на участках в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по состоянии на 10.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали 406 россиян.
В беседе с российскими журналистами посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что явка на нынешних выборах в первые часы работы участков похожа на ту, что фиксировалась на выборах в 2018 году. По его словам, тогда несколько тысяч россиян, проживающих в Израиле, пришли на избирательные участки.
"Избирательные комиссии готовы, обеспечены бюллетенями. Приняты меры безопасности, поскольку выборы проходят в условиях объявленного в Израиле военного положения... Такие же меры безопасности мы вынуждены принять при организации голосования... Я уверен, что все пройдет организованно, в соответствии с законом и все российские граждане, которые находятся здесь, в Израиле, получат возможность проголосовать", - заявил Викторов.
По его словам, в социальных сетях были зафиксированы случаи распространения фейковой информации с целью запутать российских соотечественников по поводу мест и времени проведения голосования.
Голосование проходит в штатном режиме. Нарушений и разного рода провокаций не зафиксировано.
В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране "минимум в два раза больше". Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.
 
Выборы президента России — 2024В миреИзраильТель-Авив
 
 
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