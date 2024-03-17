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Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.03.2024
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14:41 17.03.2024 (обновлено: 18:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации
Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.03.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации
На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:41
2024-03-17T18:34
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф."Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley", — отметил он.Шварцкопф подчеркнул, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, поскольку они постоянно совершенствуются. Он также добавил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России."В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина", — рассказал репортер.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, welt, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Welt, Вооруженные силы Украины
Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации

Журналиста Шварцкопфа поразила уничтоженная натовская техника на линии фронта

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф.
"Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley", — отметил он.
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Шварцкопф подчеркнул, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, поскольку они постоянно совершенствуются. Он также добавил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России.
"В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина", — рассказал репортер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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