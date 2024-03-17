https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации

Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.03.2024

Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации

На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:41

2024-03-17T14:41

2024-03-17T18:34

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Украине уничтожено большое количество западной техники, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на линию фронта немецкий журналист Штеффен Шварцкопф."Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley", — отметил он.Шварцкопф подчеркнул, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, поскольку они постоянно совершенствуются. Он также добавил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России."В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина", — рассказал репортер.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html

https://ria.ru/20240317/vykhod-1933657610.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, welt, вооруженные силы украины