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Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали - РИА Новости, 17.03.2024
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09:31 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tanker-1933611316.html
Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали
Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали - РИА Новости, 17.03.2024
Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали
Буксиры береговой охраны в ночь на воскресенье отбуксировали танкер, у которого возникли неполадки у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:31
2024-03-17T09:31
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на воскресенье отбуксировали танкер, у которого возникли неполадки у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера SW Cap Ferrat 1 длиной в 183 метра, следовавшего из Италии... вышел из строя двигатель у берегов стамбульского района Фенербахче (в Мраморном море - ред.)", - сообщил источник. Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. Инцидент не сказался на движении судов.
https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html
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в мире, стамбул, турция, италия
В мире, Стамбул, Турция, Италия
Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали

У Стамбула отбуксировали танкер, следовавший из Италии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на воскресенье отбуксировали танкер, у которого возникли неполадки у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У танкера SW Cap Ferrat 1 длиной в 183 метра, следовавшего из Италии... вышел из строя двигатель у берегов стамбульского района Фенербахче (в Мраморном море - ред.)", - сообщил источник.
Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле.
Инцидент не сказался на движении судов.
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