https://ria.ru/20240317/tanker-1933611316.html

Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали

Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали - РИА Новости, 17.03.2024

Заглохший у Стамбула танкер отбуксировали

Буксиры береговой охраны в ночь на воскресенье отбуксировали танкер, у которого возникли неполадки у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:31

2024-03-17T09:31

2024-03-17T09:31

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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на воскресенье отбуксировали танкер, у которого возникли неполадки у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера SW Cap Ferrat 1 длиной в 183 метра, следовавшего из Италии... вышел из строя двигатель у берегов стамбульского района Фенербахче (в Мраморном море - ред.)", - сообщил источник. Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. Инцидент не сказался на движении судов.

https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, италия