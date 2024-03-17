https://ria.ru/20240317/suverenitet-1933831704.html

Сенатор: выборы продемонстрировали электоральный суверенитет России

Сенатор: выборы продемонстрировали электоральный суверенитет России - РИА Новости, 17.03.2024

Сенатор: выборы продемонстрировали электоральный суверенитет России

Электоральный суверенитет России обеспечивает защиту от внешних угроз, играет важнейшую роль в укреплении всего государственного суверенитета, заявил глава... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:15

2024-03-17T23:15

2024-03-17T23:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

андрей клишас

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Электоральный суверенитет России обеспечивает защиту от внешних угроз, играет важнейшую роль в укреплении всего государственного суверенитета, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас по итогам прошедших в РФ президентских выборов. "Текущие выборы президента РФ продемонстрировали, что электоральный суверенитет как комплекс мер обеспечения фундаментальных принципов избирательного процесса играет важнейшую роль в укреплении всего государственного суверенитета. По сути, благодаря ему обеспечивается четкая, защищенная от внешнего воздействия, основанная на соблюдении принципов избирательного права трансляция действительного волеизъявления граждан на выборах органов публичной власти, исключающая какие-либо искажения выбора избирателей", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам законодателя, поддержанию и укреплению электорального суверенитета России служит система различных механизмов, которая из года в год совершенствуется, повышая транспарентность и удобство выборов, их защищенность от внешних угроз и факторов. На текущих выборах президента применялся целый ряд таких нововведений. "Например, используется трехдневное голосование, направленное на предоставление возможности принять участие в избирательном процессе наибольшему числу граждан. Во многом благодаря этому на текущих выборах президента была зафиксирована рекордная явка - по предварительным сведениям, она составила более 73%", - отметил Клишас. Также для этой цели применяются достижения цифровизации в виде дистанционного электронного голосования (ДЭГ), "позволяющие гражданам делать свой выбор без посещения избирательного участка", заключил политик. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/putin-1933795406.html

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политика, россия, андрей клишас, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, владимир путин