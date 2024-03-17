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В Стамбуле на выборах президента России проголосовали почти 900 избирателей
В Стамбуле на выборах президента России проголосовали почти 900 избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Стамбуле на выборах президента России проголосовали почти 900 избирателей
Почти 900 граждан России проголосовали на выборах президента РФ в генеральном консульстве в турецком Стамбуле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:00
2024-03-17T15:00
2024-03-17T17:05
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
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аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 17 мар – РИА Новости. Почти 900 граждан России проголосовали на выборах президента РФ в генеральном консульстве в турецком Стамбуле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андриан Андрианов. "По состоянию на 14.00 проголосовали 890 человек", - сообщил Андрианов. Генеральный консул Андрей Буравов ранее сообщил РИА Новости, что предварительно зарегистрировались на голосование в дипмиссии не менее 2 тысяч человек. У консульства наблюдается очередь длиной порядка 500 метров, люди ждут в очереди не менее часа. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ в Трабзоне и Анталье. На предварительном голосовании в городах Алания, Мармарис, Кемер, Измир и Бурса проголосовали более 1,4 тысячи российских граждан, также ранее состоялось досрочное голосование для строителей АЭС "Аккую". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T15:00
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россия, турция, леонид слуцкий (политик), стамбул, николай харитонов, аэс "аккую", владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Турция, Леонид Слуцкий (политик), Стамбул, Николай Харитонов, АЭС "Аккую", Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Стамбуле на выборах президента России проголосовали почти 900 избирателей
В Стамбуле на выборах президента России к 14:00 проголосовали 890 избирателей